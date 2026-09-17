सना खान के साथ कार में सवार था एप्पल का एरिया सेल्स मैनेजर, सिपाही ने चला दी थी गोली, 8 साल बाद कोर्ट का आया फैसला

Vivek Tiwari Murder Case: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगभग 8 साल पहले एप्पल के एरिया सेल्स मैनेजर विवेक तिवारी की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. इस मामले में 2 सिपाहियों को आरोपी बनाया गया था. इस मामले के सामने आने के बाद देश की पुलिस व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए थे. आरोपी कांस्टेबल प्रशांत चौधरी और संदीप कुमार के खिलाफ मुकदमा चल रहा था. बताया जा रहा है कि इस हत्या में संदीप कुमार को सह अभियुक्त बनाया गया था.

अब लखनऊ कोर्ट ने सिपाही प्रशांत चौधरी को दोषी करार दिया है. तो वहीं दूसरी तरफ सह-आरोपी संदीप कुमार को पर्याप्त सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है. अदालत ने सजा सुनाने के लिए 23 सितंबर की तारीख तय की है.

क्या था पूरा मामला?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह मामला एप्पल एरिया सेल्स मैनेजर की हत्या से जुड़ा था. 29 सितंबर, 2018 की देर रात विवेक तिवारी अपनी सहकर्मी सना खान के साथ कार से लौट रहे थे. गोमती नगर विस्तार में मकदूमपुर पुलिस चौकी के पास सिपाही प्रशांत चौधरी और संदीप कुमार ने उसे गाड़ी रोकने का इशारा किया. विवेक तिवारी ने कार नहीं रोकी. पुलिस का दावा है कि सिपाहियों को कुचलने की कोशिश की गई.

इसी घटना क्रम में सिपाही प्रशांत चौधरी ने ड्राइवर पर गोली चला दी. गोली विवेक तिवारी को लगी. गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया लेकिन उन्होंने दम तोड़ दिया. घटना के बाद सना खान की शिकायत के आधार पर गोमती नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था. दोनों कांस्टेबलों को गिरफ्तार कर निलंबित कर दिया गया.

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जिला जज की अदालत ने सुनाया फैसला

लखनऊ जिला जज की अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया. आठ साल बाद सुनाए गए फैसले में आरोपी प्रशांत चौधरी को हत्या के बजाय गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया गया. उनकी सजा पर फैसला 21 सितंबर को सुनाया जाएगा. वहीं, दूसरे आरोपी संदीप कुमार को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया.

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