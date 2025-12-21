घुटनों पर बैठकर प्रपोज, फिर भर दी मांग…मॉल के बीचों-बीच इश्क़ का इज़हार, सोशल मीडिया पर Video हुआ वायरल

Ghaziabad Mall Proposal Video: गाजियाबाद के एक मॉल में प्रेम के इज़हार का एक अनोखा और फिल्मी अंदाज़ देखने को मिला, जिसने सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोरी. राजनगर स्थित गौर सेंट्रल मॉल में एक युवक ने भीड़ के बीच अपनी प्रेमिका को घुटनों पर बैठकर प्रपोज किया और इसके बाद मांग में सिंदूर भरकर मंगलसूत्र पहनाया. यह पूरा दृश्य वहां मौजूद लोगों के लिए चौंकाने वाला और यादगार बन गया, वहीं इसका वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया.

पहले किया प्यार का इज़हार, फिर मांग में भर दिया सिंदूर

वीडियो में साफ दिखता है कि युवक मॉल के बीचों-बीच अपनी प्रेमिका के सामने घुटनों के बल बैठता है और अंगूठी देकर अपने प्यार का इज़हार करता है. इसके बाद उसने पारंपरिक अंदाज़ में मांग में सिंदूर भरा और मंगलसूत्र पहनाया, जिसे देखकर आसपास मौजूद लोग हैरान रह गए. कई लोगों ने इस पल को अपने मोबाइल कैमरों में रिकॉर्ड किया, तो कुछ ने तालियां बजाकर इस जोड़े का हौसला बढ़ाया.

सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यह वीडियो अलग-अलग प्रतिक्रियाओं का केंद्र बन गया. कुछ लोग इसे सच्चे प्यार और साहसिक इज़हार का खूबसूरत उदाहरण बता रहे हैं. उनका मानना है कि आज के दौर में इस तरह खुले तौर पर प्यार जताना खास बात है और यह पल दोनों के लिए हमेशा यादगार रहेगा. वहीं दूसरी ओर, कुछ लोगों ने सार्वजनिक जगह पर इस तरह के निजी और पारंपरिक रस्म निभाने पर सवाल भी उठाए हैं. उनके मुताबिक, मॉल जैसी सार्वजनिक जगह पर ऐसा करना सही नहीं है और इसे पब्लिसिटी स्टंट भी कहा जा रहा है.

इसके बावजूद, यह वीडियो लोगों का ध्यान खींचने में पूरी तरह सफल रहा है. गाजियाबाद का यह अनोखा प्रपोजल सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग इसे कभी रोमांटिक, तो कभी विवादित नजर से देख रहे हैं. लेकिन प्यार के इज़हार का ये तरीका सोशल मीडिया पर बहस और चर्चा दोनों का कारण बन गया है.

उत्तर प्रदेश में नई कनेक्टिविटी को मिलेगी रफ्तार, बरेली-गोरखपुर-शामली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे