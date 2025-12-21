Home > उत्तर प्रदेश > घुटनों पर बैठकर प्रपोज, फिर भर दी मांग…मॉल के बीचों-बीच इश्क़ का इज़हार, सोशल मीडिया पर Video हुआ वायरल

घुटनों पर बैठकर प्रपोज, फिर भर दी मांग…मॉल के बीचों-बीच इश्क़ का इज़हार, सोशल मीडिया पर Video हुआ वायरल

Proposal Viral Video: युवक ने भीड़ के बीच अपनी प्रेमिका को घुटनों पर बैठकर प्रपोज किया और इसके बाद मांग में सिंदूर भरकर मंगलसूत्र पहनाया.

By: Shubahm Srivastava | Published: December 21, 2025 8:40:05 PM IST

Ghaziabad Mall Proposal Video
Ghaziabad Mall Proposal Video


Ghaziabad Mall Proposal Video: गाजियाबाद के एक मॉल में प्रेम के इज़हार का एक अनोखा और फिल्मी अंदाज़ देखने को मिला, जिसने सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोरी. राजनगर स्थित गौर सेंट्रल मॉल में एक युवक ने भीड़ के बीच अपनी प्रेमिका को घुटनों पर बैठकर प्रपोज किया और इसके बाद मांग में सिंदूर भरकर मंगलसूत्र पहनाया. यह पूरा दृश्य वहां मौजूद लोगों के लिए चौंकाने वाला और यादगार बन गया, वहीं इसका वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया.

You Might Be Interested In

पहले किया प्यार का इज़हार, फिर मांग में भर दिया सिंदूर

वीडियो में साफ दिखता है कि युवक मॉल के बीचों-बीच अपनी प्रेमिका के सामने घुटनों के बल बैठता है और अंगूठी देकर अपने प्यार का इज़हार करता है. इसके बाद उसने पारंपरिक अंदाज़ में मांग में सिंदूर भरा और मंगलसूत्र पहनाया, जिसे देखकर आसपास मौजूद लोग हैरान रह गए. कई लोगों ने इस पल को अपने मोबाइल कैमरों में रिकॉर्ड किया, तो कुछ ने तालियां बजाकर इस जोड़े का हौसला बढ़ाया.

सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यह वीडियो अलग-अलग प्रतिक्रियाओं का केंद्र बन गया. कुछ लोग इसे सच्चे प्यार और साहसिक इज़हार का खूबसूरत उदाहरण बता रहे हैं. उनका मानना है कि आज के दौर में इस तरह खुले तौर पर प्यार जताना खास बात है और यह पल दोनों के लिए हमेशा यादगार रहेगा. वहीं दूसरी ओर, कुछ लोगों ने सार्वजनिक जगह पर इस तरह के निजी और पारंपरिक रस्म निभाने पर सवाल भी उठाए हैं. उनके मुताबिक, मॉल जैसी सार्वजनिक जगह पर ऐसा करना सही नहीं है और इसे पब्लिसिटी स्टंट भी कहा जा रहा है.

इसके बावजूद, यह वीडियो लोगों का ध्यान खींचने में पूरी तरह सफल रहा है. गाजियाबाद का यह अनोखा प्रपोजल सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग इसे कभी रोमांटिक, तो कभी विवादित नजर से देख रहे हैं. लेकिन प्यार के इज़हार का ये तरीका सोशल मीडिया पर बहस और चर्चा दोनों का कारण बन गया है.

उत्तर प्रदेश में नई कनेक्टिविटी को मिलेगी रफ्तार, बरेली-गोरखपुर-शामली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे

You Might Be Interested In
Tags: home-hero-pos-8
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

भारत में मौजूद है दुनिया का सबसे अमीर गांव, हर...

December 20, 2025

Border 2 से पहले देशभक्ति का डोज़: ये बॉलीवुड फिल्में...

December 20, 2025

आज के टीनएजर्स इमोशनली मैच्योर लेकिन दिमागी तौर पर थके...

December 19, 2025

दुनिया की सैर का है सपना, तो अपनी ‘बकेट लिस्ट’...

December 18, 2025

50 की उम्र मे भी दिखना चाहते हैं क्लासी! तो...

December 18, 2025

50 के बाद भी जॉन अब्राहम की बॉडी कैसे इतनी...

December 18, 2025
घुटनों पर बैठकर प्रपोज, फिर भर दी मांग…मॉल के बीचों-बीच इश्क़ का इज़हार, सोशल मीडिया पर Video हुआ वायरल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

घुटनों पर बैठकर प्रपोज, फिर भर दी मांग…मॉल के बीचों-बीच इश्क़ का इज़हार, सोशल मीडिया पर Video हुआ वायरल
घुटनों पर बैठकर प्रपोज, फिर भर दी मांग…मॉल के बीचों-बीच इश्क़ का इज़हार, सोशल मीडिया पर Video हुआ वायरल
घुटनों पर बैठकर प्रपोज, फिर भर दी मांग…मॉल के बीचों-बीच इश्क़ का इज़हार, सोशल मीडिया पर Video हुआ वायरल
घुटनों पर बैठकर प्रपोज, फिर भर दी मांग…मॉल के बीचों-बीच इश्क़ का इज़हार, सोशल मीडिया पर Video हुआ वायरल