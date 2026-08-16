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खा लिया इतना बड़ा गोलगप्पा, फट गया महिला का जबड़ा; अस्पताल लेकर भागा पति

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखने के बाद आप शायद ही गोलगप्पे खाएं. यूपी के औरैया में गोलगप्पे खाते समय एक महिला का जबड़ा लॉक हो गया. जैसे ही उसने एक गोलगप्पा खाने के लिए अपना मुँह खोला, वो खुला ही रह गया.

By: Heena Khan | Published: August 16, 2026 10:43:22 AM IST

UP Viral Video
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Viral Video: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखने के बाद आप शायद ही गोलगप्पे खाएं. यूपी के औरैया में गोलगप्पे खाते समय एक महिला का जबड़ा लॉक हो गया. जैसे ही उसने एक गोलगप्पा खाने के लिए अपना मुँह खोला, वो खुला ही रह गया. आधा गोलगप्पा मुँह के अंदर था और आधा बाहर. महिला ने मुँह बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो बंद नहीं हुआ. उसके साथ मौजूद परिवार वाले पहले तो हैरान रह गए और हँसने लगे. लेकिन जब वह दर्द से तड़पने लगी तो वे घबरा गए और तुरंत उसे अस्पताल ले गए.

फट गया जबड़ा 

उत्तर प्रदेश के औरैया में एक महिला का सुबह से ही गोलगप्पे खाने का मन था. जिसके बाद उसने अपने पति से गोलगप्पे खाने की फरमाइश की. जिसके बाद पति ने नहीं सुना, वहीं फिर महिला खुद बाजार गई. इस दौरान महिला गोलगप्पे वाले से बोलीं  भैया, बड़े-बड़े गोलगप्पे खिलाना. छोटे देखकर खुद बड़े-बड़े छांट लिए और बोलीं-अब ये वाला खिलाओ. करीब 10 बड़े गोलगप्पे आराम से खा लिए. आखिरी वाले बड़े गोलगप्पे ने पूरा खेल पलट दिया. जैसे ही मुंह में गया, जबड़ा खुला का खुला रह गया. मुंह बंद ही नहीं हो रहा था. आसपास के लोग हैरान हो गए. इस दौरान महिला ने पति को फोन किया. पति फौरन आए और महिला को अस्पताल ले गए. डॉक्टरों ने भी काफी कोशिश की, लेकिन जबड़ा सेट नहीं हुआ.

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कैसे ठीक हुआ जबड़ा 

आखिरकार बड़े अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया. डॉक्टरों ने उसका इलाज किया और जबड़े को ठीक किया. अब उसकी हालत स्थिर है. डॉक्टरों ने इसे बहुत ही दुर्लभ मामला बताया. उन्होंने यह भी सलाह दी कि अगर मुँह आसानी से न खुले तो उसे जबरदस्ती खोलने की कोशिश न करें. यह घटना शनिवार को हुई. महिला अपनी भतीजी की डिलीवरी के लिए अस्पताल आई थी. दिबियापुर इलाके के गौरी किशनपुर गाँव की रहने वाली इंकिला देवी (42) की भतीजी डिलीवरी के लिए औरैया जिला अस्पताल में भर्ती थी.

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Tags: UP Newsviral video
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