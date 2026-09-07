Home > उत्तर प्रदेश > Vineet Manocha Murder Case: करोड़पति ससुर करता था बहू के साथ ऐसा काम, सुपारी देकर नौकर से करा दी हत्या

Vineet Manocha Murder Case: करोड़पति ससुर करता था बहू के साथ ऐसा काम, सुपारी देकर नौकर से करा दी हत्या

Vineet Manocha Kanpur News: विनीत मिनोचा अपनी बेटी और बहू को भी काफी हद तक नियंत्रण में रखते थे. उनके खर्चों पर भी उनका पूरा कंट्रोल था. पुलिस के मुताबिक, इसी वजह से शालू नाराज थी. उसे लगता था कि अपना पैसा होने के बावजूद वह अपनी इच्छा के मुताबिक उसे खर्च नहीं कर पा रही है.

By: Hasnain Alam | Published: September 7, 2026 6:51:00 PM IST

विनीत मिनोचा मर्डर केस
विनीत मिनोचा मर्डर केस


Vineet Manocha Kanpur Murder Case: उत्तर प्रदेश के कानपुर में दवा कारोबारी विनीत मिनोचा हत्याकांड मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. पुलिस के मुताबिक विनीत मिनोचा की बहू शालू ने ही उनकी हत्या कराई थी. साथ ही पुलिस ने आरोपी शालू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. जानकारी के मुताबिक बहू ने पैसों के लालच में सुपारी किलर्स को हायर किया और ससुर की हत्या करवा दी. इस मामले को लेकर डीसीपी कासिम अब्दाली ने कहा कि बहू शालू ने साजिश रची थी और दोनों हमलावरों को घर में एंट्री भी करवाई थी.

विनीत मिनोचा हत्याकांड की पुलिस ने जब जांच शुरू की तो कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए. जांच के दौरान पुलिस ने एक आरोपी की पहचान विशाल के रूप में की. विशाल छह साल पहले तक विनीत के घर पर ही नौकर था, लेकिन बाद में उस पर चोरी के आरोप लगे और उसे घर से निकाल दिया गया. हालांकि, बताया जा रहा है कि बहू शालू और उसके पति के साथ विशाल का कनेक्शन बना रहा और वह कभी-कभार घर भी आता-जाता रहता था.

You Might Be Interested In

आरोपी विशाल को थी हर जानकारी

इसकी वजह से घर की पूरी दिनचर्या, कौन कब घर से निकलता है और किस समय वापस आता है, इसकी जानकारी विशाल को थी. पुलिस के मुताबिक, शनिवार रात करीब 9:36 बजे शालू अपने पति और छह साल के बेटे के साथ घर से बाहर निकली थी. पूरा परिवार पार्टी करने के लिए गया था. इसके ठीक 10 मिनट बाद दो लोग उनके फ्लैट की तरफ आए.

पुलिस के अनुसार जिस समय दोनों आरोपी फ्लैट में दाखिल हुए, उस वक्त विनीत घर पर नहीं थे. पुलिस के मुताबिक, दोनों आरोपी करीब आधे घंटे तक फ्लैट के अंदर ही छिपे रहे. वे इंतजार कर रहे थे कि विनीत कब घर लौटेंगे. रात करीब 10:58 बजे विनीत घर लौटे और इसके करीब आधे घंटे के भीतर दोनों आरोपियों ने हत्या को अंजाम दे दिया.

पुलिस की जांच में अब यह भी पता चला है कि पहले आरोपियों का प्लान विनीत की हत्या को हार्ट अटैक या सामान्य मौत दिखाने का था. रणनीति यह थी कि जैसे ही विनीत सो जाएंगे, उनका तकिया या किसी दूसरी चीज से गला दबाकर उन्हें मार दिया जाएगा और बाद में इसे हार्ट अटैक का नाम दे दिया जाएगा. इस स्थिति में परिवार के किसी भी सदस्य पर  किसी तरह का शक नहीं जाता.

हमलावरों ने क्यों बदला अपना प्लान?

दूसरी तरफ उस रात विनीत देर तक सोए नहीं. ऐसे में हमलावरों की रणनीति बदल गई. इसी वजह से आनन-फानन में दोनों ने चाकू से ताबड़तोड़ विनीत पर हमला कर दिया. पोस्टमार्टम में पता चला है कि विनीत के शरीर पर कई जगह चाकू के गहरे घाव मिले हैं.

पुलिस जांच में यह भी पता चला है कि नौकर विशाल ने एक डुप्लीकेट चाबी के जरिए फ्लैट में एंट्री ली थी. इससे पुलिस को अंदाजा हुआ कि इस वारदात को अचानक अंजाम नहीं दिया गया, बल्कि इसकी सुनियोजित तरीके से पूरी प्लानिंग की गई थी. 

पुलिस को जांच के दौरान यह भी पता चला कि विनीत की हत्या के बाद दोनों आरोपियों ने घर में किसी तरह की लूटपाट नहीं की. विनीत एक संपन्न परिवार से आते थे. ऐसे में पुलिस को शक हुआ कि आखिर घर में मौजूद गहने या पैसे क्यों नहीं लूटे गए. इस पहलू ने पुलिस का शक परिवार के अंदर की साजिश की तरफ और गहरा कर दिया.

बेटी और बहू को नियंत्रण में रखते थे विनीत मिनोचा

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, विनीत एक संपन्न परिवार में रहते थे, लेकिन वह अपनी बेटी और बहू को भी काफी हद तक नियंत्रण में रखते थे. उनके खर्चों पर भी उनका पूरा कंट्रोल था. विनीत बहू पर CCTV से नजर रखते थे. उसे पैसे भी उतने ही देते थे, जो जरूरी होते थे.

पुलिस के मुताबिक, इसी वजह से शालू नाराज थी. उसे लगता था कि अपना पैसा होने के बावजूद वह अपनी इच्छा के मुताबिक उसे खर्च नहीं कर पा रही है. यही नाराजगी कथित तौर पर साजिश में बदल गई और उसने अपने ससुर की हत्या करवाने की योजना बनाई.

बताया जा रहा है कि हत्या के लिए छह लाख रुपये की सुपारी तय की गई थी. इसमें दो लाख रुपये हत्या के बाद देने और चार लाख रुपये 15 दिन बाद देने की बात हुई थी. पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही दोनों आरोपियों को पकड़ लिया. जवाहरपुरम के आसपास दोनों आरोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर कर दबोचा और फिर इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया. दोनों से पूछताछ के बाद पुलिस ने बहू शालू को भी गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया है.

Tags: home-hero-pos-9inkhabar-social-newsUP News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

क्यों रिजेक्ट हो जाता है EPFO का क्लेम?

September 7, 2026

हॉलीवुड की 5 हॉरर फिल्में

September 6, 2026

शिवजी के 8 असुर भक्त: जिनकी तपस्या से पिघल गए...

September 6, 2026

2026 का टेस्ट का रन-मशीन कौन? देखें टॉप बल्लेबाजों की...

September 6, 2026

मिर्जापुर फिल्म में रसिका दुग्गल ने कैसे शूट किए रोमांटिक...

September 6, 2026

शिवजी के 8 नामों का जाप, जगाएं सोया भाग्य!

September 6, 2026
Vineet Manocha Murder Case: करोड़पति ससुर करता था बहू के साथ ऐसा काम, सुपारी देकर नौकर से करा दी हत्या

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Vineet Manocha Murder Case: करोड़पति ससुर करता था बहू के साथ ऐसा काम, सुपारी देकर नौकर से करा दी हत्या
Vineet Manocha Murder Case: करोड़पति ससुर करता था बहू के साथ ऐसा काम, सुपारी देकर नौकर से करा दी हत्या
Vineet Manocha Murder Case: करोड़पति ससुर करता था बहू के साथ ऐसा काम, सुपारी देकर नौकर से करा दी हत्या
Vineet Manocha Murder Case: करोड़पति ससुर करता था बहू के साथ ऐसा काम, सुपारी देकर नौकर से करा दी हत्या