Home > उत्तर प्रदेश > Fact Check: कुत्ते के बाद अब गाय चर्चा में, 8 दिन से खेत में चक्कर लगा रही थी; लोगों ने शुरू कर दी पूजा

Fact Check: कुत्ते के बाद अब गाय चर्चा में, 8 दिन से खेत में चक्कर लगा रही थी; लोगों ने शुरू कर दी पूजा

Fact Check : उत्तर प्रदेश के जिला श्रावस्ती में गाय पिछले 8 दिन से एक ही खेत के लगातार चक्कर लगा रही थी. लोगों ने चमत्कार मानकर पूजा–अर्चना शुरू कर दी.

By: JP Yadav | Published: June 13, 2026 1:15:56 PM IST

Fact Check: कुत्ते के बाद अब गाय चर्चा में, 8 दिन से खेत में चक्कर लगा रही थी; लोगों ने शुरू कर दी पूजा
Fact Check: कुत्ते के बाद अब गाय चर्चा में, 8 दिन से खेत में चक्कर लगा रही थी; लोगों ने शुरू कर दी पूजा


Fact Check : उत्तर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. एक गाय सप्ताह भर से अधिक समय से लगातार खेत में चक्कर लगा रही थी. इस दौरान लोगों ने इसे ईश्वर का कोई चमत्कार समझकर उसकी पूजा शुरू कर दी. अब भी लगातार चक्कर काट रही यह गाय बेहद चर्चा में है. ग्रामीण गाय पर किसी देवी-देवता का असर मान रहे हैं. हालांकि, वैज्ञानिक रूप से खुलासा हुआ है कि गाय को सर्रा (हाईपोग्लाइसीमिया) नामक बीमारी थी. डॉक्टर के इंजेक्शन लगाते ही गाय की परिक्रमा बंद हो गई. अब विधिवत इलाज के लिए गाय को भेजा गया है. 

यह पूरा मामला विख्यात बौद्ध तीर्थ स्थल श्रावस्ती का है. यहां जिले के इकौना ब्लाक क्षेत्र के बसभरिया पुरैना गांव का यह पूरा मामला है. दरअसल, यह गाय लगातार आठ दिनों से एक ही खेत में बिना रुके चक्कर लगा रही थी. लोगों ने इसे चमत्कार माना और उसकी पूजा-अर्चना शुरू कर दी. जैसे-जैसे यह बात पैली तो लोग भी गाय के साथ खेत का चक्कर लगाने लगे. कुछ दिनों तक यह चलता रहा. इस बीच कुछ पढ़े-लिखे लोगों ने इस मामले में पशु चिकित्सक से संपर्क किया गया तो प्रकरण कुछ और ही निकला. 

You Might Be Interested In

गाय को सर्रा (हाईपोग्लाइसीमिया) बीमारी

हाइपोग्लाइसीमिया बीमारी में शुगर यानी ग्लूकोज का स्तर सामान्य से बहुत नीचे (आमतौर पर 70 mg/dL से कम) पहुंच जाता है. चिकित्सकों के मुताबिक, मधुमेह (Diabetes) के इलाज में इस्तेमाल होने वाली इंसुलिन या दवाओं की अधिक खुराक, भोजन छोड़ने या अत्यधिक व्यायाम से यह दिक्कत आती है.  इसके चलते अत्यधिक कमजोरी या थकान महसूस होनाहाथों का कांपना और बहुत अधिक पसीना आना जैसी स्थिति बन जाती है. 

बताया जा रहा है कि गाय के खेत के चक्कर लगाने का मामला जिला प्रशासन के पास पहुंचा तो तहसीलदार की मौजूदगी में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी ने गाय का उपचार किया. मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डा. सुनील सिंह का कहना है कि गाय का ग्लूकोज डाउन था. ड्रिप और इंजेक्शन देकर उसका उपचार किया गया. बांध कर रखने पर गाय शांत बैठी रही. ग्रामीणों को गाय को बांध कर रखने के लिए समझाया गया. वहीं, गाय के इलाज के लिए फिर टीम भेजी गई है. इस बीच पशु चिकित्सक के जाते ही ग्रामीणों ने जिला प्रशासन की टीम के जाते ही गाय को फिर खोल दिया और वह फिर से खेत में चक्कर लगाने लगी. हालांकि उसे फिर से खूंटे में बांध दिया गया. 

Tags: UP News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ज्यादा अदरक का रस पीने के नुकसान

June 12, 2026

किडनी को स्वस्थ रखने के लिए कौन से फल खाएं?

June 12, 2026

शनिवार को दान करें ये चीजें, शनि दोष के अशुभ...

June 12, 2026

मनोज बाजपेयी की 6 दमदार फिल्में

June 12, 2026

कौन हैं सिंगर-रैपर बादशाह की पत्नी?

June 12, 2026

बुढ़ापे में यहां कटेगी ऐश की जिंदगी!

June 12, 2026
Fact Check: कुत्ते के बाद अब गाय चर्चा में, 8 दिन से खेत में चक्कर लगा रही थी; लोगों ने शुरू कर दी पूजा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Fact Check: कुत्ते के बाद अब गाय चर्चा में, 8 दिन से खेत में चक्कर लगा रही थी; लोगों ने शुरू कर दी पूजा
Fact Check: कुत्ते के बाद अब गाय चर्चा में, 8 दिन से खेत में चक्कर लगा रही थी; लोगों ने शुरू कर दी पूजा
Fact Check: कुत्ते के बाद अब गाय चर्चा में, 8 दिन से खेत में चक्कर लगा रही थी; लोगों ने शुरू कर दी पूजा
Fact Check: कुत्ते के बाद अब गाय चर्चा में, 8 दिन से खेत में चक्कर लगा रही थी; लोगों ने शुरू कर दी पूजा