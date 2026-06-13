Fact Check: कुत्ते के बाद अब गाय चर्चा में, 8 दिन से खेत में चक्कर लगा रही थी; लोगों ने शुरू कर दी पूजा

Fact Check : उत्तर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. एक गाय सप्ताह भर से अधिक समय से लगातार खेत में चक्कर लगा रही थी. इस दौरान लोगों ने इसे ईश्वर का कोई चमत्कार समझकर उसकी पूजा शुरू कर दी. अब भी लगातार चक्कर काट रही यह गाय बेहद चर्चा में है. ग्रामीण गाय पर किसी देवी-देवता का असर मान रहे हैं. हालांकि, वैज्ञानिक रूप से खुलासा हुआ है कि गाय को सर्रा (हाईपोग्लाइसीमिया) नामक बीमारी थी. डॉक्टर के इंजेक्शन लगाते ही गाय की परिक्रमा बंद हो गई. अब विधिवत इलाज के लिए गाय को भेजा गया है.

यह पूरा मामला विख्यात बौद्ध तीर्थ स्थल श्रावस्ती का है. यहां जिले के इकौना ब्लाक क्षेत्र के बसभरिया पुरैना गांव का यह पूरा मामला है. दरअसल, यह गाय लगातार आठ दिनों से एक ही खेत में बिना रुके चक्कर लगा रही थी. लोगों ने इसे चमत्कार माना और उसकी पूजा-अर्चना शुरू कर दी. जैसे-जैसे यह बात पैली तो लोग भी गाय के साथ खेत का चक्कर लगाने लगे. कुछ दिनों तक यह चलता रहा. इस बीच कुछ पढ़े-लिखे लोगों ने इस मामले में पशु चिकित्सक से संपर्क किया गया तो प्रकरण कुछ और ही निकला.

गाय को सर्रा (हाईपोग्लाइसीमिया) बीमारी

हाइपोग्लाइसीमिया बीमारी में शुगर यानी ग्लूकोज का स्तर सामान्य से बहुत नीचे (आमतौर पर 70 mg/dL से कम) पहुंच जाता है. चिकित्सकों के मुताबिक, मधुमेह (Diabetes) के इलाज में इस्तेमाल होने वाली इंसुलिन या दवाओं की अधिक खुराक, भोजन छोड़ने या अत्यधिक व्यायाम से यह दिक्कत आती है. इसके चलते अत्यधिक कमजोरी या थकान महसूस होनाहाथों का कांपना और बहुत अधिक पसीना आना जैसी स्थिति बन जाती है.

उत्तर प्रदेश के जिला श्रावस्ती में गाय पिछले 8 दिन से एक ही खेत के लगातार चक्कर लगा रही थी। लोगों ने चमत्कार मानकर पूजा–अर्चना शुरू कर दी। गाय की तरह लोगों ने भी खेत की परिक्रमा शुरू कर दी। अब पता चला है कि गाय को सर्रा (हाईपोग्लाइसीमिया) नामक बीमारी थी। डॉक्टर के इंजेक्शन लगाते… pic.twitter.com/hEDutH00RT — Sachin Gupta (@Sachingupta) June 13, 2026

बताया जा रहा है कि गाय के खेत के चक्कर लगाने का मामला जिला प्रशासन के पास पहुंचा तो तहसीलदार की मौजूदगी में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी ने गाय का उपचार किया. मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डा. सुनील सिंह का कहना है कि गाय का ग्लूकोज डाउन था. ड्रिप और इंजेक्शन देकर उसका उपचार किया गया. बांध कर रखने पर गाय शांत बैठी रही. ग्रामीणों को गाय को बांध कर रखने के लिए समझाया गया. वहीं, गाय के इलाज के लिए फिर टीम भेजी गई है. इस बीच पशु चिकित्सक के जाते ही ग्रामीणों ने जिला प्रशासन की टीम के जाते ही गाय को फिर खोल दिया और वह फिर से खेत में चक्कर लगाने लगी. हालांकि उसे फिर से खूंटे में बांध दिया गया.