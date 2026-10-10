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Varanasi Viral Video: मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार के बीच लाठी-डंडे चले! युवक को पीटकर किया बेहोश, VIDEO वायरल

Varanasi Viral Video: वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार के दौरान विवाद के बाद युवक पर लाठी-डंडों से हमला किया गया. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तीन आरोपियों को हिरासत में लिया और अन्य की तलाश शुरू की.

By: Kajal Jain | Last Updated: October 10, 2026 12:46:29 PM IST

Varanasi Viral Video: एक तरफ जल रही थी चिता, दूसरी तरफ लाठी-डंडों से कूटकर युवक को किया अधमरा! मणिकर्णिका घाट पर आखिर क्यों मचा बवाल?
Varanasi Viral Video: एक तरफ जल रही थी चिता, दूसरी तरफ लाठी-डंडों से कूटकर युवक को किया अधमरा! मणिकर्णिका घाट पर आखिर क्यों मचा बवाल?


Varanasi Viral Video: वाराणसी के महाश्मशान मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार के दौरान ऐसी घटना सामने आई है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. एक परिवार अपने करीबी को अंतिम विदाई देने पहुंचा था, लेकिन इसी बीच मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया. आरोप है कि कुछ लोगों ने एक युवक पर लाठी-डंडों से हमला कर उसे बेहोश कर दिया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस भी हरकत में आ गई. मामले में तीन आरोपियों को हिरासत में लिया गया है. आखिर घाट पर ऐसा क्या हुआ कि अंतिम विदाई के बीच मारपीट शुरू हो गई?

मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार के दौरान विवाद

चंदौली के रामगढ़ निवासी रमेश सिंह अपने बहनोई वंश नारायण सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल होने 9 अक्टूबर को मणिकर्णिका घाट गए थे. तभी घाट पर किसी मामूली बात को लेकर उनके भतीजे चोलपुर निवासी अभिषेक सिंह और कुछ स्थानीय दबंगों के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई.

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लाठी-डंडों से हमला और अभिषेक का बेहोश होना

विवाद इतना बढ़ा कि आरोपियों ने अभिषेक सिंह पर लाठी-डंडों से बेरहमी से हमला कर दिया. इस अचानक हुए हमले से घाट पर भगदड़ मच गई और चीख-पुकार शुरू हो गई. बुरी तरह पीटे जाने के बाद अभिषेक मौके पर ही अहोश होकर गिर पड़े. परिवार वाले तुरंत उन्हें लेकर बीएचयू ट्रॉमा सेंटर भागे, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज हुआ और फिलहाल उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है.

वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस का कड़ा एक्शन

इस पूरी घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मारपीट की साफ तस्वीरें कैद हैं. वीडियो वायरल होने और पीड़ित पक्ष की शिकायत के बाद चौक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ऋषिकेश, बादल, सनी, गुट्टू और अनिल समेत कई अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.  

तीन आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है. पुलिस की विशेष टीमें बाकी फरार आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही हैं. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा और जल्द ही सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे.

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Tags: UP Crime
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