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50,000 रुपये की रिश्वत मांग रही थीं GST डिप्टी कमिश्नर, गिरफ्तारी से पहले हुआ ड्रामा; वीडियो हुआ वायरल

Varanasi GST Deputy Commissioner: वाराणसी में तैनात GST डिप्टी कमिश्नर को एंटी करप्शन विभाग ने रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. इसका एक वीडियो भी वायरल है.

By: JP Yadav | Published: July 16, 2026 8:06:06 AM IST

50,000 रुपये की रिश्वत मांग रही थीं GST डिप्टी कमिश्नर, गिरफ्तारी से पहले हुआ ड्रामा; वीडियो हुआ वायरल
50,000 रुपये की रिश्वत मांग रही थीं GST डिप्टी कमिश्नर, गिरफ्तारी से पहले हुआ ड्रामा; वीडियो हुआ वायरल


Varanasi GST Deputy Commissioner: भले ही आलाधिकारी प्रशासनिक स्तर पर भ्रष्टाचार (रिश्वत) के कम होने या फिर खत्म होने का दावा करें, लेकिन हकीकत इससे जुदा है. उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में आए ताजा मामले ने अधिकारियों के दावों की पोल खोल दी है. वाराणसी में तैनात GST डिप्टी कमिश्नर को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तारी के दौरान नाटक भी देखने को मिला, वह लगातार इससे इन्कार करती रहीं. बाद में अधिकारियों और कर्मचारियों ने बड़ी मुश्किल से गिरफ्तार कर गाड़ी में बैठाया. अधिकारी को गिरफ्तार करने का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें 4 महिला दारोगा सिविल ड्रेस में आरोपी अधिकारी को काबू में करने की जद्दोजहद करती हुई नजर आ रही हैं. 

महिला अधिकारी के खिलाफ गिरफ्तारी की यह कार्रवाई चेतगंज स्थित दादा रेस्तरां के पास हुई. महिला अधिकारी को गिरफ्तार करने का वीडियो भी सामने आया है और तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल है. वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि 4 महिला दारोगा सिविल ड्रेस में घूसखोर अधिकारी को काबू करने की कोशिश करती नजर आ रही हैं.

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गिरफ्तार GST डिप्टी कमिश्नर की पहचान अंबिका सिंह के रूप में हुई है. गिरफ्तार करने के साथ ही उन पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस भी दर्ज किया गया है. अब उनके खिलाफ कोर्ट में आगे की जांच शुरू होगी. बताया जा रहा है कि यह मामला भ्रष्टाचार और रिश्वत से जुड़ा है, इसलिए महिला अधिकारी की संपत्ति की जांच भी हो सकती है. इस बात की भी जांच हो सकती है कि क्या महिला अधिकारी पहले भी रिश्वत लेती रही हैं. 

 

क्या है आरोप

अंबिका सिंह वाराणसी में जीएसटी विभाग में डिप्टी कमिश्नर के पद पर तैनात हैं. उनके खिलाफ आरोप है कि उन्होंने एक अधिकारी से GST रिटर्न और कंपनी की फाइल निपटारे के के लिए हजारों रुपये की रिश्वत की मांग की थी. कंपनी अधिकारी ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन विभाग से की. इसके बाद पूरी तैयारी के साथ उन्हें गिरफ्तार किया गया. बताया जा रहा है कि एंटी करप्शन की टीम ने 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया. 

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Tags: UP News
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