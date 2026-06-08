अंकल प्लीज हेल्प मी…सुनसान रास्ते पर छात्रा को देख मचल उठा युवक, हाथ खींचकर करने लगा…

Varanasi School Girl Molestation Case: उत्तर प्रदेश के वाराणसी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां स्कूल से घर लौट रही छात्रा के साथ छेड़खानी करने का मामला सामने आया है. ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. जिसका फुटेज सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल हो रहे इस वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि छात्रा स्कूल से घर जाते हुए दिख रही हैं और उसके पीछे एक युवक स्कूटी लेकर उनका पीछा करते हुए नजर आ रहे हैं. तभी घर दिखते ही छात्रा मदद के लिए आवाज लगाने लगती है. इसके बाद युवक स्कूटी लेकर फरार हो जाता है.

वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए जांच शुरू की और आरोपी की पहचान कर गिरफ्तार कर लिया.

स्कूल के प्रिंसिपल ने दर्ज कराई शिकायत

इस पूरे मामले पर स्कूल के प्रिंसिपल ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. पिसौर के श्री राज राजेश्वरी वेद पाठशाला के प्रिंसिपल मोहन दुबे ने शिवपुर पुलिस को शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि 31 मई की दोपहर करीब 01:40 बजे विद्यालय का एक छात्र (17) अपनी छोटी बहन (13) के साथ घर लौट रहा था. रास्ते में पहले से ही एक युवक अपनी काली स्कूली लेकर घात लगाए बैठा था. इसके बाद बच्चों का पीछा करना शुरू कर दिया. जैसे ही मनचले युवक ने सुनसान रास्ता पाकर आरोपी ने बच्चों को बीच में ही रोक लिया. इसके बाद नाबालिग छात्रा के साथ अश्लील हरकतें और छेड़खानी करने लगा.

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छात्रा को गेट से खींचने की कोशिश की

इसके अलावा, जानकारी सामने आ रही है कि छात्रा को गेट से खींचने की कोशिश की आरोपी की इस हरकत से घबराए बच्चे शोर मचाते हुए अपनी जान बचाने के लिए भागे. बच्चों ने पास में रहने वाले दीपक मिश्रा के घर का दरवाजा खुलवाया और भीतर शरण ली. मनचले के हौसले इतने बुलंद थे कि उसने दीपक के गेट पर पहुंचकर भी बच्चों को जबरन खींचने का प्रयास किया. यह पूरी शर्मनाक वारदात पास में ही लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसके आधार पर आरोपी की पहचान यशवंत राज, पुत्र- सोहन लाल के रूप में की गई. वह सेनपुरा, चेतगंज/शिवपुर का रहने वाला है.

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