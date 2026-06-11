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Varanasi News: हॉस्टल में बनाता था शारीरिक संबंध, प्रेग्नेंट हुई तो यूट्यूब देखकर कर डाला ‘कांड’ तड़पकर हुई गर्लफ्रेंड की मौत

Varanasi News: सूत्रों के मुताबिक, बुधवार सुबह करीब 11:30 बजे नर्सिंग छात्रा का शव हॉस्टल की सीढ़ियों पर पड़ा मिला. इस दौरान उसके प्राइवेट पार्ट्स से ब्लीडिंग हो रही थी.

By: JP Yadav | Published: June 11, 2026 12:37:50 PM IST

Varanasi Nursing Student Death Mystery: हॉस्टल में बनाता था शारीरिक संबंध, प्रेग्नेंट हुई तो यूट्यूब देखकर कर डाला 'कांड' तड़पकर हुई गर्लफ्रेंड की मौत
Varanasi Nursing Student Death Mystery: हॉस्टल में बनाता था शारीरिक संबंध, प्रेग्नेंट हुई तो यूट्यूब देखकर कर डाला 'कांड' तड़पकर हुई गर्लफ्रेंड की मौत


Varanasi News: वाराणसी में नर्सिंग की पढ़ाई कर रही 19 साल की छात्रा की मौत मामले में नया ट्विस्ट आ गया है. हिरासत में लेकर पुलिस ने उसके बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड से पूछताछ की तो वह टूट गया. उसने बताया कि दोनों पिछले 2 साल से रिलेशनशिप में थे. इस दौरान कई बार शारीरिक संबंध बनाने के चलते उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट हो गई. दोनों ही बच्चा नहीं चाहते थे इसलिए अबॉर्शन के बारे में जानकारी लेने के लिए किताबें पढ़ीं और YouTube पर वीडियो देख डाले. इसके बाद बुधवार (10 जून, 2026) को गर्लफ्रेंड को मिलने के लिए बुलाया. दवा लेने से मना किया तो बॉयफ्रेंड ने जबरन उसे अबॉर्शन की गोली खिला दी. बाद में उसकी मौत हो गई. 

पुलिस पूछताछ में बॉयफ्रेंड ने बताया कि अबॉर्शन की गोली लेते ही गर्लफ्रेंड के पेट में तेज दर्द होने लगा. कुछ ही सेकेंड में उसने उल्टी हुई फिर ब्लीडिंग होने लगी. इससे डरकर  वह बाहर की ओर भागी और सीढ़ियों से गिर गई. कुछ देर में कपड़े खून से भीग गए थे. यह सब देखकर बॉयफ्रेंड डर गया और जौनपुर (उत्तर प्रदेश) भाग गया.  इसके बाद जांच में सामने आया कि वाराणसी में 19 साल की नर्सिंग छात्रा की मौत अबॉर्शन पिल्स खाने से हुई थी.

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3 महीने की प्रेग्नेंट थी छात्रा

पूछताछ और शुरुआती जांच में सामने आया है कि वह 3 महीने की प्रेग्नेंट थी. बॉयफ्रेंड बदनामी के साथ ही जिम्मेदारी से भाग रहा था, इसलिए बच्चा नहीं चाहते थे. ऐसे में बॉयफ्रेंड ने दबाव डालकर उसे अबॉर्शन पिल्स खिला दी. इसके बाद बुधवार सुबह 11:30 बजे हॉस्टल की सीढ़ियों में छात्रा की खून से लथपथ लाश मिली, जिससे हड़कंप मच गया. 

खून से सने थे छात्रा के कपड़े

पुलिस ने हॉस्टल के गार्ड से बात की तो उसने बताया कि वहां पर एक इलेक्ट्रिशियन काम करने गया था. सबसे पहले उसने छात्रों खून से लथपथ देखा. फिर इलेक्ट्रिशियन के शोर मचाने पर गार्ड और आसपास के लोग पहुंचे. इसके बाद तत्काल छात्रा को शिव सर्जिकल नर्सिंग होम ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.  लाइट ठीक करने आए एक इलेक्ट्रिशियन ने सबसे पहले छात्रा को खून से लथपथ देखा था.

कौन है बॉयफ्रेंड?

पुलिस ने जान गंवाने वाली 19 वर्षीय छात्रा की कॉल डिटेल्स खंगालीं तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आईं. पुलिस ने लड़की के परिवार और हॉस्टल के गार्ड से बात की. जो जानकारी मिली उसके मुताबिक, 19 साल की  छात्रा हॉस्टल में जौनपुर के करियाव मीरगंज के रहने वाले मोहम्मद समीर से मिलने आती थी. पुलिस ने लोकेशन ट्रेस कर बुधवार देर शाम को ही आरोपी समीर को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया.

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सख्ती से पूछताछ में आरोपी मोहम्मद समीर ने कबूल किया कि गर्लफ्रेंड के प्रेग्नेंट होने पर यूट्यूब देखकर उसने ही अबॉर्शन पिल्स खरीदी. गर्लफ्रेंड पिल्स नहीं लेना चाहती थी. उसने दबाव डालकर पिल्स खिलाई. इसके बाद यानी दवा खाने के बाद गर्लफ्रेंड के पेट में तेज दर्द हुआ. जब तक कुछ समझ आता उल्टी और ब्लीडिंग शुरू हो गई.

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लड़की ने अस्पताल ले जाने के लिए कहा था

समीर ने माना कि लड़की ने अस्पताल ले जाने को कहा था, लेकिन फिर खुद ही सीढ़ी से भागने लगी और बेहोश होकर गिर गई. इस बीच कपड़े खून से भीग गए. समीर का कहना है कि वह बहुत घबरा गया, जिससे वह अपने घर यानी जौनपुर चला गया. 

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Tags: varanasi news
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