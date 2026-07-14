Home > उत्तर प्रदेश > जेठ-देवर के साथ सोकर पैदा करो लड़का…युवती के साथ दिन रात होती रही दरिंदगी; पति ने पत्नी के सामने गैर महिला से बनाया संबंध

जेठ-देवर के साथ सोकर पैदा करो लड़का…युवती के साथ दिन रात होती रही दरिंदगी; पति ने पत्नी के सामने गैर महिला से बनाया संबंध

Varanasi News: वाराणसी नगरी में एक महिला के साथ उसके ससुराल वालों ने दरिंदगी की. पति ने पत्नी के सामने ही गैर महिला से बनाया संबंध. इतना ही नहीं, ससुराल वाले पीड़िता को जेठ और देवर के साथ संबंध बनाकर लड़का पैदा करने के लिए कहते थे. जानिए पूरा मामला.

By: Kamesh Dwivedi | Published: July 14, 2026 11:25:22 AM IST

वाराणसी में महिला के साथ ससुराल वालों ने की दरिंदगी
वाराणसी में महिला के साथ ससुराल वालों ने की दरिंदगी


उत्तर प्रदेश के वाराणसी के कैंट थाने में एक महिला ने 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई है. महिला ने अपने ससुराल वालों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है. उसने बताया कि उसकी सास ने उसे जेठ और देवर के साथ सोकर लड़का पैदा करने को कहा. साथ ही महिला के पति ने उसकी बेटियों को जान से मारने की कोशिश की. दिन रात दरिंदगी झेलने से परेशान होकर महिला ने शिकायत दर्ज कराई. 

दहेज को लेकर प्रताड़ित करते थे ससुराल वाले

पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि उसकी शादी 27 नवंबर 2018 को मऊ निवासी राजेश्वर उर्फ छोटू से हुई थी. शादी के कुछ दिनों बाद उसका पति और ससुराल वाले उसे दहेज को लेकर उत्पीड़न करने लगे. लेकिन नई शादी होने के कारण वो सब सहती रही. फिर 2020 में जब उसे बेटी हुई, तो इस बात से ससुराल वाले और चिढ़ गए. और उन्होंने महिला को और प्रताड़ित करना शुरू कर दिया. क्योंकि वह लड़का चाहते थे. फिर 2021 में पीड़िता को एक मूक-बधिर बेटी पैदा हुई, जिसके बाद ससुराल वाले उससे मारपीट करने लगे. 

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जेठ ने संबंध बनाने को बोला

पीड़िता ने आगे शिकायत में बताया कि जब उसे दूसरी बेटी पैदा हुई तो उसके जेठ ने कहा कि उसके साथ सो जाए, जिससे उसे लड़का पैदा होगा. इसके बाद भी वह सब सहती रही. लेकिन उसकी किस्मत कहिए या भगवान का इरादा, फिर उसे 2023 में एक बेटी हो गई. इस बात से पूरा परिवार उस पर नाराज हो गया. पीड़िता की सास विजया ने कहा कि बेटा जेठ और देवर के साथ सोकर बेटा पैदा करो. 

बेटियों की हत्या करने की कोशिश की

पीड़िता का आरोप है कि विरोध करने पर उसे और उसकी तीनों बेटियों को मारने की साजिश रची गई. 6 मई को बेटियों को जहर देने की कथित कोशिश हुई, लेकिन शोर सुनकर पड़ोसी पहुंच गए और उनकी जान बच गई. इसके बाद वह अपनी बेटियों के साथ मायके चली गई.

गैर महिला से बनाता था संबंध

पीड़ित महिला का आरोप है कि उसका पति राजेश्वर सपना नाम की महिला को घर लाता था और उसके साथ रहता था. विरोध करने पर सास ने कथित तौर पर अपमानजनक शर्तें रखीं. जब उसने इनकार किया, तो उसके साथ मारपीट की गई. महिला का यह भी आरोप है कि पति उसके सामने ही सपना के साथ शारीरिक संबंध बनाता था. आपको बता दें कि पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है और मामले की जांच की जा रही है. 

यह खबर भी पढ़ें: हिंदू युवती के साथ दिखा मुस्लिम युवक, सड़क पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने घेरकर की पिटाई; VIDEO

Tags: crime newsvaranasi news
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