Home > उत्तर प्रदेश > 2 बच्चों की मां का 20 साल के लड़के पर आया दिल, पति के सामने प्रेमी संग लिपटकर करने लगी गंदी हरकत; फिर हुआ ऐसा…

2 बच्चों की मां का 20 साल के लड़के पर आया दिल, पति के सामने प्रेमी संग लिपटकर करने लगी गंदी हरकत; फिर हुआ ऐसा…

Varanasi News: वाराणसी में 2 बच्चों की मां का 20 साल के युवक पर दिल आ गया. मामला इतना बढ़ गया कि महिला युवक को छोड़ने का नाम नहीं ले रही है और साथ रहने की जिद करने लगी.

By: Kamesh Dwivedi | Published: September 26, 2026 4:22:51 PM IST

वाराणसी की खबर
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कभी-कभी कुछ ऐसी खबरें आती हैं, जो लोगों को हैरान कर देती हैं. वाराणसी में एक शादीशुदा महिला, जो 2 बच्चों की मां है. उसे एक 20 साल के कुंवारे युवक से प्यार हो गया. जब दोनों को महिला के पति ने साथ में देखा तो बवाल मच गया. इसके बाद महिला जिद करने लगी कि वह उस लड़के के साथ रहेगी. 

क्या है पूरा मामला?

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में रेलवे स्टेशन पर एक महिला और 20 वर्षीय युवक को लेकर विवाद का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि महिला दो बच्चों की मां है और वह युवक से मिलने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंची थी. इसी दौरान महिला का पति वहां पहुंच गया और उसने दोनों को साथ देख लिया. पति ने महिला से युवक के बारे में पूछताछ की. इस दौरान महिला भावुक होकर युवक से लिपट गई और उसके साथ रहने की बात कहने लगी.

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पति ने बच्चे की दुहाई देकर बुलाना चाहा

पति ने महिला को उनके दो बच्चों की याद दिलाते हुए घर लौटने के लिए कहा, लेकिन महिला युवक के साथ रहने की इच्छा पर कायम रही. बताया जा रहा है कि युवक भी महिला को अपने साथ रखना चाहता है और उससे शादी करने की बात कह रहा था. घटना के दौरान रेलवे स्टेशन पर काफी देर तक दोनों पक्षों के बीच बातचीत होती रही. मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद यह घटना चर्चा में है. हालांकि, पूरे मामले को लेकर संबंधित पक्षों की ओर से विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है. इस घटना के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों के बीच तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं.

पुलिस ने क्या किया?

मामले की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय थाने की पुलिस को भी मौके पर बुलाया गया. पुलिस ने महिला और युवक से बातचीत कर पूरे मामले की जानकारी ली. बताया जा रहा है कि दोनों की बात सुनने के बाद आगे की स्थिति स्पष्ट की जाएगी. परिस्थितियों के अनुसार दोनों को साथ रहने या अपने-अपने घर लौटने को लेकर निर्णय लिया जा सकता है.

यह खबर भी पढ़ें: महिला ने रील में नोटों का ढेर दिखाया, घर पहुंच गए चोर! YouTuber के घर से चोरों ने उड़ाए 1 करोड़ रुपये

Tags: banaras newsuttar pradesh newsvaranasi news
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