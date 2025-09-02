Home > उत्तर प्रदेश > Varanasi News: दिनदहाड़े वाराणसी में धर्म परिवर्तन, पिता लगाता रहा चक्कर, 2 गिरफ्तार

Varanasi News: दिनदहाड़े वाराणसी में धर्म परिवर्तन, पिता लगाता रहा चक्कर, 2 गिरफ्तार

VARANASI NEWS: आदमपुर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले से युवती का अपहरण कर उसे जबरन धर्म परिवर्तन कराने की धमकी देने और दंगा करने के आरोप में पुलिस ने सोमवार रात एक महिला समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कमिश्नर के आदेश पर आदमपुर पुलिस ने शाम साढ़े सात बजे मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया हैं।

Published By: Mohammad Nematullah
Published: September 2, 2025 13:43:57 IST

Varanasi News: आदमपुर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले से युवती का अपहरण कर उसे जबरन धर्म परिवर्तन कराने की धमकी देने और दंगा करने के आरोप में पुलिस ने सोमवार रात एक महिला समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कमिश्नर के आदेश पर आदमपुर पुलिस ने शाम साढ़े सात बजे मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया हैं। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने बताया कि, गिरफ्तार आरोपियों में कोनिया निवासी निहाल और एक महिला शामिल हैं। पिता और उसके भाई की गिरफ्तारी के लिए टीमें छापेमारी कर रही हैं।

पीड़ित पिता ने पुलिस आयुक्त को दिया प्रार्थना पत्र

थाना क्षेत्र में रहने वाले पीड़िता के पिता ने पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि तीन महीने पहले कोनिया की बड़ी मस्जिद के पास रहने वाला निहाल उनकी 12 साल की बेटी को जबरन अगवा कर अपने घर ले गया। जब वह अपनी बेटी को लेने गए तो निहाल और उसके पिता राजू उर्फ ​​शरीफ, भाई लालू और मोहल्ले के 12-13 अन्य मुसलमानों ने उन पर हमला कर दिया। सभी ने धमकी दी कि यह लड़की अब हमारे धर्म की हो गई है।

पुलिस ने कार्रवाई की

हमने उसकी शादी एक मौलवी से करवा दी है और उसे अपने मुस्लिम धर्म में शामिल कर लिया है। अब तुम्हारा इस पर कोई अधिकार नहीं है। उसे काफ़िर कहते हुए धमकी दी कि यहां से भाग जाओ वरना जान से मार देंगे और जहन्नुम भेज देंगे। इस आपत्तिजनक कृत्य में मोहल्ले के 100 से 200 लोगों की मुस्लिम भीड़ ने उसे जान से मारने की कोशिश करते हुए मॉब लिंचिंग का दुस्साहस किया। किसी तरह वह वहां से जान बचाकर भाग निकला।

 पिता लगाता रहा चक्कर

पीड़िता के पिता ने पुलिस कमिश्नर को बताया कि घटना के तुरंत बाद वह कज्जाकपुरा चौकी और आदमपुर थाने गए, लेकिन वहां से पुलिसवालों ने उन्हें यह कहकर भगा दिया कि बड़े साहब नहीं हैं, बाद में आना। इसके बाद भी वह कई बार गए, लेकिन थाने में मेरी गुहार नहीं सुनी गई और न ही उनकी बेटी को बरामद करने की कोई कोशिश की गई। यह मामला केवल नाबालिग लड़की के अपहरण, धर्म परिवर्तन और बाल विवाह का नहीं है, बल्कि एक आम नागरिक को न्याय से वंचित करने और दिनदहाड़े जिहाद करने जैसा गंभीर अपराध है। इस मामले की उच्चस्तरीय जाँच करवाकर आरोपियों पर कार्रवाई करें।

