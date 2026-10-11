विदेश से आईं, बनारस में खो गईं… फिर गंगा किनारे जो देखा; विदेशी ट्रेवलर को हुआ ‘दूसरे ग्रह’ पर आने का अहसास, आखिर क्यों दिल-दिमाग हिला देता है यह शहर?

Varanasi Mystery Foreign Traveller Viral Experience: वाराणसी, जिसे दुनिया के सबसे प्राचीन जीवित शहरों में से एक माना जाता है, कुछ लोगों को यह जगह धर्म से जोड़ती है तो कुछ लोगों को इसकी हवा में किसी दूसरे ग्रह या पैरेलल यूनिवर्स जैसा अहसास होता है. यहां की गलियां, गंगा किनारे होने वाली सदियों पुरानी परंपराएं और ज़िंदगी-मौत का दर्शन हर ट्रैवलर को हैरान कर देता है. हाल ही में जानी-मानी ट्रैवल क्रिएटर जेसिका सावानो (Jessica Savano) ने लगभग छह-सात साल बाद फिर से बनारस की यात्रा की और अपने इस अनोखे अनुभव को यूट्यूब वीडियो के जरिए दुनिया के साथ शेयर किया. उन्होंने बताया कि कैसे यह शहर दिल और दिमाग को हिला देने के साथ-साथ एक अजीब सी शांति भी देता है. जेसिका ने अपनी इस जर्नी में काशी की तंग गलियों से लेकर गंगा आरती और मणिकर्णिका घाट तक की अनकही कहानियों को बयां किया है, जो किसी भी टूरिस्ट के रोंगटे खड़े कर सकती हैं.

संकरी गलियों में खोई जेसिका, फिर मिला पुराना दोस्त

जेसिका ने अपनी इस ट्रिप की शुरुआत घाट तक के 15 मिनट के पैदल सफर से की. बनारस की संकरी और भीड़भाड़ वाली गलियों से गुजरते हुए उन्होंने लोकल लाइफ को बेहद करीब से देखा. रास्ते में वह एक पल के लिए रास्ता भी भटक गईं, लेकिन चलती रहीं और आखिरकार घाट तक पहुंच ही गईं. मजे की बात यह रही कि वहां उनकी मुलाकात अपने उस पुराने दोस्त से हुई, जिसने सालों पहले उनकी पहली विजिट के दौरान उन्हें वाराणसी से रूबरू कराया था.

मंत्रमुग्ध कर देने वाली गंगा आरती

घाट पर पहुंचकर जेसिका ने प्रसिद्ध गंगा आरती का अनुभव किया. उन्होंने बताया कि सुबह और शाम दोनों वक्त होने वाली यह आरती किसी जादुई अहसास से कम नहीं है. हवा में तैरती धूप-बत्ती की महक, धुएं के गुबार और नदी के आसपास फैली पीसफुल एनर्जी ने इस पल को उनके लिए बेहद खास बना दिया. यह एक ऐसा एक्सपीरियंस था, जिसे शब्दों में बयां करना उनके लिए नामुमकिन सा था.

मणिकर्णिका घाट पर देखा ज़िंदगी-मौत का सच

अपनी यात्रा के दौरान जेसिका मणिकर्णिका घाट भी गईं, जहां पिछले 2,000 सालों से लगातार अंतिम संस्कार हो रहे हैं. इस नजरे को देखकर वह काफी इमोशनल हो गईं. उन्होंने बताया कि यहां हर दिन करीब 150 से 200 से ज्यादा शवों का अंतिम संस्कार होता है. साथ ही, उन्होंने उस पवित्र अग्नि के दर्शन भी किए, जिसके बारे में मान्यता है कि वह हजारों सालों से लगातार जल रही है.

सोशल मीडिया की बातों से परे है इंडिया का असल सच

अपनी इस वीडिओ के अंत में जेसिका ने सभी को सलाह दी कि भारत को सिर्फ सोशल मीडिया की नेगेटिव स्टोरीज़ के आधार पर जज नहीं करना चाहिए. जब आप खुद यहां आकर इस रिच कल्चर को पर्सनली एक्सपीरियंस करते हैं, तो आपको देश की असली खूबसूरती समझ आती है. अंत में, बनारस की इस गहन आध्यात्मिक यात्रा ने जेसिका के मन को पूरी तरह से शांत और तृप्त कर दिया.

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