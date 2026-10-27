Varanasi MLC Election Results 2026 LIVE: केदार नाथ सिंह या आशुतोष सिन्हा, किसके सिर सजेगा जीत का ताज; जल्द खत्म होगा इंतजार

Varanasi MLC Election Results 2026 LIVE: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में जुटे राजनीतिक दलों के लिए मंगलवार (27 अक्टूबर, 2026) का दिन अहम है. उत्तर प्रदेश की 11 एमएलसी सीटों के नतीजे मंगलवार को आएंगे. इसे यूपी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल कहा जा रहा है. यूपी की 11 एमएलसी सीटों के नतीजे घोषित होंगे, जिनमें 5 स्नातक और 6 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के हैं. रोचक यह है कि 11 में से 5 एमएलसी सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हैं जबकि दो सीटें लखनऊ क्षेत्र की हैं. इनमें एक सीट बुंदेलखंड की, जबकि तीन सीटें पूर्वांचल क्षेत्र की हैं. शुरुआती रुझानों में इन सभी सीटों पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी की सीधी टक्कर नजर आ रही है. इनमें वाराणसी एमएलसी सीट पर भी सबकी नजरें हैं, क्योंकि यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का लोकसभा क्षेत्र है.

सपा और भाजपा प्रत्याशी के बीच टक्कर

वाराणसी ग्रेजुएट सीट से बीजेपी के केदार नाथ सिंह की एसपी के आशुतोष सिन्हा से सीधी टक्कर है जबकि इलाहाबाद-झांसी ग्रेजुएट सीट से बीजेपी के अशोक कुमार राठौर का एसपी के मान सिंह यादव से कड़ा मुकाबला है.

वाराणसी के पहड़िया स्थित लाल बहादुर शास्त्री नवीन मंडी परिसर में मंगलवार सुबह आठ बजे से ही एमएलसी चुनाव की मतगणना की प्रक्रिया जारी है. मतगणना स्थल पर पहले बैलेट पेपर को छांटकर उनके बंडल बनाए गए हैं. इसके बाद जिलों के अनुसार मतपत्रों की गिनती की जा रही है. मतगणना को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.

224 कर्मी करा रहे मतदान प्रक्रिया

मतगणना कार्य को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए कुल 224 कार्मिकों की ड्यूटी लगाई गई है. इस दौरान करीब एक लाख 20 हजार मतों की गिनती की जा रही है. मतगणना के लिए पुलिस और प्रशासन सुबह से ही पूरी तरह अलर्ट है.

मतगणना के लिए लगाईं 15-15 टेबल

दोनों चुनावों की मतगणना के लिए लगभग 15-15 टेबल लगाई गई हैं. वाराणसी के डीआईजी शिवहरी मीना ने आईएएनएस से बताया कि एमएलसी चुनाव की मतगणना के लिए पुलिस-प्रशासन ने तीन स्तरों वाली सुरक्षा योजना तैयार की है. इसमें बाहरी, भीतरी और आइसोलेशन सुरक्षा घेरे शामिल हैं. उन्होंने कहा कि मतगणना प्रक्रिया को सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को लगातार मजबूत किया जा रहा है.