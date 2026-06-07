Home > उत्तर प्रदेश > वाराणसी में अब नहीं बिकेगा मोहल्लों में मीट-मांस, शहर के बाहर होंगी सभी दुकानें; नगर निगम का बड़ा फैसला

वाराणसी में अब नहीं बिकेगा मोहल्लों में मीट-मांस, शहर के बाहर होंगी सभी दुकानें; नगर निगम का बड़ा फैसला

Varanasi News: वाराणसी से एक बड़ी खबर सामने आई है. अब शहर के अंदर मीट-मांस और मछली की दुकानें नहीं लगेंगी. नगर निगम ने ये बड़ा फैसला लिया है. इसके पीछे की वजह शहर में स्वच्छता बताई गई है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: June 7, 2026 3:17:03 PM IST

वाराणसी शहर में अब नहीं लगेंगी मीट-मछली की दुकानें
वाराणसी शहर में अब नहीं लगेंगी मीट-मछली की दुकानें


महादेव की नगर काशी यानी वाराणसी शहर में अब मीट-मछली की दुकानें नहीं लगेंगी. नगर निगम ने कहा कि अब इन दुकानों को शहर के बाहर स्थानांतरित किया जाएगा, जिसके तहत शहर को व्यवस्थित और स्वच्छ बनाया जाएगा. यह फैसला महापौर अशोक कुमार तिवारी की अध्यक्षता में लिया गया है. 

शनिवार को इस पर लगी मुहर

महापौर अशोक कुमार तिवारी की अध्यक्षता में शनिवार को मैदागिन स्थित आयोजित सदन की बैठक में ये फैसला लिया गया. वाराणसी नगर निगम की सदन बैठक में शहर के भीतर संचालित मीट, मांस और मछली की दुकानों को शहर की सीमा से बाहर स्थानांतरित करने की योजना को मंजूरी दे दी गई है. वहां मौजूद सदस्यों ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई. इस निर्णय के तहत नगर निगम का मानना है कि इससे ज्यादा आबादी वाले क्षेत्रों को स्वच्छ वातावरण बनाए रखने में सहायक होगा. वहीं मीट व्यापारियों को एक व्यवस्थित बाजार उपलब्ध कराया जाएगा. 

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क्या है योजना?

नगर निगम की बैठक के दौरान नगर आयुक्त ने सदन के समक्ष पूरी योजना का सिलसिलेवार तरीके से ब्यौरा दिया. अधिकारियों के मुताबिक शहर के बाहरी सीमा के चारों ओर अलग-अलग जगहों पर मीट मार्केट तैयार किए जाएंगे, जिससे स्वच्छता, जाम आदि समस्याओं को जनमानस को राहत मिलेगी. इसकी शरुआत प्रथम चरण में रामनगर, सूजाबाद, गणेशपुर, अवलेशपुर और शिवपुर क्षेत्रों से होगी, जिसका खाका तैयार किया गया है. इन स्थानों पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त मीट बाजार विकसित किए जाएंगे. महापौर अशोक कुमार तिवारी ने कहा कि अगले छह महीनों के भीतर शहर के अंदर संचालित मीट-मांस और मछली की दुकानों को बाहरी क्षेत्रों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा. 

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Tags: UP Newsvaranasi news
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