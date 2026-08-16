Home > उत्तर प्रदेश > Airport Firing: देखो, पिस्टल अनलोडेड है… कहते ही दबा ट्रिगर, अगले ही पल चली गोली; वाराणसी एयरपोर्ट पर मचा हड़कंप

Airport Firing: देखो, पिस्टल अनलोडेड है… कहते ही दबा ट्रिगर, अगले ही पल चली गोली; वाराणसी एयरपोर्ट पर मचा हड़कंप

Varanasi Airport Firing: वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक पैसेंजर ने रूटीन स्क्रीनिंग चेक के दौरान अपनी लाइसेंसी पिस्टल का ट्रिगर दबा दिया, जिसके बाद दो एयरपोर्ट सिक्योरिटी वालों को हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा.

By: Shristi S | Published: August 16, 2026 10:26:33 PM IST

एयरपोर्ट पर लाइसेंसी पिस्टल से चली गोली, 2 सिक्योरिटी स्टाफ घायल
एयरपोर्ट पर लाइसेंसी पिस्टल से चली गोली, 2 सिक्योरिटी स्टाफ घायल


Varanasi Airport Firing: उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक पैसेंजर ने रूटीन स्क्रीनिंग चेक के दौरान अपनी लाइसेंसी पिस्टल का ट्रिगर दबा दिया, जिसके बाद दो एयरपोर्ट सिक्योरिटी वालों को हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा.

कहा जा रहा है कि पैसेंजर ने यह दिखाने के लिए कि हथियार सेफ है, अपनी पिस्टल का ट्रिगर दबा दिया. इससे गोली चल गई, जिससे दोनों घायल हो गए.

You Might Be Interested In

क्या है पूरा मामला?

यात्री, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के रहने वाले कमलेश केदारनाथ राय, अपनी पत्नी के साथ एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX1810 से मुंबई जा रहे थे. घटना के समय उनकी पिस्टल, जो एक 7.62 mm का हथियार था, में 21 जिंदा कार्ट्रिज थे. सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने एक बयान में घटना की पुष्टि की. मंत्रालय ने कहा पैसेंजर को जरूरी सिक्योरिटी फॉर्मैलिटीज़ पूरी करने के लिए तय स्क्रीनिंग एरिया में ले जाया गया. 

हथियार को हैंडल करने और इंस्पेक्शन के दौरान, गलती से एक राउंड निकल गया. प्रोजेक्टाइल उछलकर दो स्क्रीनिंग स्टाफ, रोहित राज और सुमन कुमारी को घायल कर दिया. मंत्रालय ने आगे कहा कि घटना को तुरंत कंट्रोल कर लिया गया और एयरपोर्ट पर ऑपरेशन बिना किसी रुकावट के जारी रहा.

घायल सुमन कुमारी ने उस पल के बारे में क्या बताया?

दो घायल स्क्रीनिंग करने वालों में से एक, सुमन कुमारी ने उस पल के बारे में बताया जब बंदूक से गोली चली. हमें घोषित हथियारों की स्क्रीनिंग करनी होती है. हमें उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफाई करने होते हैं, सभी एम्युनिशन चेक करने होते हैं, उनका वजन करना होता है, और यह चेक करना होता है कि हथियार लोडेड है या अनलोडेड. इस दौरान, पैसेंजर ने कहा, देखो, यह अनलोडेड कंडीशन में है. यह दिखाते हुए, बंदूक से गोली चल गई.

उसे पता था (कि बंदूक से गोली चलेगी) या नहीं, यह तो पैसेंजर ही जानता है. लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह लोडेड है या अनलोडेड. यह दिखाने के लिए कि यह अनलोडेड है, उसने ट्रिगर दबा दिया, उसके दोनों पैरों में चोट आई.

घायल रोहित राज ने क्या बताया?

दूसरे घायल स्क्रीनर, रोहित राज ने PTI को बताया यह घटना तब हुई जब हम I-क्लास में स्क्रीनर के तौर पर अपना काम कर रहे थे. जब घोषित हथियार आते हैं, तो हमें उनकी जांच करनी होती है. यात्री एयरलाइन स्टाफ के साथ आया था. यात्री ने जांच के लिए हथियार डेस्क पर रखा. पहले, उसने मैगज़ीन निकाली, उसे चेक किया, और फिर देखा कि वह लोडेड है. उसने नीचे की ओर इशारा करते हुए ट्रिगर दबाया. शायद उसे लगा कि यह फायर नहीं करेगा, या शायद उसने गुस्से या फ्रस्ट्रेशन में ऐसा किया.

राज ने आगे कहा जैसे ही हमने गोली देखी, हमने उनसे सभी कार्ट्रिज निकालने को कहा. उसने इसे लोड किया और नीचे की ओर फायर किया. गोली उसकी उंगली को छूकर निकल गई.

घटना की जांच जारी

मंत्रालय के मुताबिक, ब्यूरो ऑफ़ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (BCAS) अब इस घटना की जांच कर रहा है, जिसमें एयरपोर्ट पर लाइसेंस वाले हथियारों को हैंडल करने और ले जाने के लिए तय प्रोसीजर का पालन भी शामिल है. उसने कहा कि नतीजों के आधार पर सही एक्शन लिया जाएगा. मौजूदा नियमों के तहत, एक फायरआर्म को फ्लाइट में कानूनी तौर पर तभी ले जाया जा सकता है जब वह पूरी तरह से अनलोड हो और एक लॉक्ड, हार्ड-साइडेड कंटेनर में स्टोर किया गया हो. 

इसे एयरलाइन चेक-इन काउंटर पर वैलिड लाइसेंस के साथ डिक्लेयर करना होगा, और एम्युनिशन अलग से स्टोर करना होगा. पैसेंजर को रजिस्टर्ड बैगेज में एक लाइसेंस वाला रिवॉल्वर, पिस्टल या शॉटगन और 50 कार्ट्रिज तक ले जाने की इजाज़त है. डोमेस्टिक फ्लाइट्स में, हर फायरआर्म और 50 कार्ट्रिज पर टैक्स के बिना लगभग Rs 5,000 का हैंडलिंग चार्ज लगता है. इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए यह चार्ज लगभग $100 है.

Tags: Airportuttar pradeshvaranasi
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

आंखों के नीचे डार्क सर्कल होने के कारण क्या हैं?

August 16, 2026

घर के शीशे साफ करने के आसान तरीके

August 16, 2026

इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए?

August 16, 2026

हरी सब्जियां खाने के फायदे

August 16, 2026

कौन हैं अंतरा बनर्जी?

August 16, 2026

कौन थीं अनन्या राज?

August 16, 2026
Airport Firing: देखो, पिस्टल अनलोडेड है… कहते ही दबा ट्रिगर, अगले ही पल चली गोली; वाराणसी एयरपोर्ट पर मचा हड़कंप

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Airport Firing: देखो, पिस्टल अनलोडेड है… कहते ही दबा ट्रिगर, अगले ही पल चली गोली; वाराणसी एयरपोर्ट पर मचा हड़कंप
Airport Firing: देखो, पिस्टल अनलोडेड है… कहते ही दबा ट्रिगर, अगले ही पल चली गोली; वाराणसी एयरपोर्ट पर मचा हड़कंप
Airport Firing: देखो, पिस्टल अनलोडेड है… कहते ही दबा ट्रिगर, अगले ही पल चली गोली; वाराणसी एयरपोर्ट पर मचा हड़कंप
Airport Firing: देखो, पिस्टल अनलोडेड है… कहते ही दबा ट्रिगर, अगले ही पल चली गोली; वाराणसी एयरपोर्ट पर मचा हड़कंप