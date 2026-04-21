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Varanasi junction: वाराणसी जंक्शन पर बड़ी बरामदगी, 16 लाख कैश के साथ युवक गिरफ्तार

Varanasi Junction Cash Seizure: वाराणसी जंक्शन पर आरपीएफ और जीआरपी ने संदिग्ध युवक को पकड़ा, बैग से 16 लाख रुपये नकद बरामद, आरोपी ने नोट बदलने की बात कही लेकिन दस्तावेज नहीं मिले, हवाला और टैक्स चोरी के एंगल से जांच, आयकर विभाग भी जांच में शामिल

By: Ranjana Sharma | Published: April 21, 2026 8:49:04 PM IST

16 लाख कैश के साथ युवक गिरफ्तार
16 लाख कैश के साथ युवक गिरफ्तार


Varanasi Junction Cash Seizure: वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता के चलते एक बड़ा मामला सामने आया है. रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और जीआरपी की संयुक्त टीम ने एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार कर उसके बैग से करीब 16 लाख रुपये नकद बरामद किए हैं. इतनी बड़ी रकम मिलने से सुरक्षाकर्मियों के भी होश उड़ गए.

प्लेटफॉर्म पर जांच के दौरान पकड़ा गया युवक

जानकारी के अनुसार, मुखबिर की सूचना पर प्लेटफॉर्म नंबर 8-9 पर सघन जांच अभियान चलाया जा रहा था. इसी दौरान एक युवक संदिग्ध हालत में नजर आया, जिसे टीम ने रोककर पूछताछ शुरू की.
 जब सुरक्षाकर्मियों ने युवक के बैग और सूटकेस की तलाशी ली, तो उसमें नोटों की गड्डियां छिपाकर रखी मिलीं. बरामद की गई रकम करीब 16 लाख रुपये बताई जा रही है, जिसे तुरंत जब्त कर लिया गया

शाहजहांपुर निवासी बताया जा रहा आरोपी

पुलिस पूछताछ में आरोपी की पहचान Shahjahanpur निवासी रवि गुलाटी के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि वह कॉस्मेटिक की दुकान चलाता है. आरोपी ने पूछताछ में दावा किया कि वह कटे-फटे नोट बदलवाने वाराणसी आया था और बदले में छोटे नोट लेकर लौट रहा था. हालांकि, उसके पास इस लेन-देन से जुड़ा कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला, जिससे उसकी बात संदिग्ध लग रही है.

जीआरपी थाने में पूछताछ, आयकर विभाग को सूचना

सुरक्षाकर्मियों ने युवक को हिरासत में लेकर जीआरपी थाने पहुंचाया और वरिष्ठ अधिकारियों को मामले की जानकारी दी. मामले की गंभीरता को देखते हुए Income Tax Department को भी सूचना दे दी गई है. पुलिस को आशंका है कि बरामद रकम हवाला या टैक्स चोरी से जुड़ी हो सकती है. यह भी सामने आया है कि आरोपी पहले भी कई बार वाराणसी आ चुका है, जिससे मामले में संदेह और गहरा गया है. फिलहाल पूरी रकम जब्त कर ली गई है और पुलिस के साथ आयकर विभाग मिलकर मामले की गहन जांच कर रहे हैं. आगे की कार्रवाई जांच रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी.

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Tags: UP Crime Newsvaranasi junction cash seizure
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