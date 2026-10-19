Varanasi: रामनगर की रामलीला के राजपरिवार का हाथी बेकाबू, 7 घंटे तक मची अफरा-तफरी; महावत घायल

Varanasi Ramleela Elephant Attack: उत्तर प्रदेश के वाराणसी के रामनगर में रामलीला से जुड़ा एक हाथी अचानक बेकाबू हो गया. पंचवटी-लंका मार्ग पर हाथी के करीब सात घंटे तक काबू में नहीं आने से इलाके में दहशत का माहौल बन गया. हाथी ने रास्ते में कई बिजली के खंभों, दोपहिया वाहनों और कुछ घरों को नुकसान पहुंचाया. उसे कंट्रोल करने की कोशिश के दौरान एक महावत घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए BHU ट्रामा सेंटर ले जाया गया.

नहाने के बाद अचानक गुस्सा हुआ हाथी

रिपोर्ट के मुताबिक, हाथी रामनगर के पंचवटी में पंपा पोखरा में नहाने गया था. जब महावत हाथी को ले जा रहा था, तो वह अचानक गुस्सा हो गया. महावत ने उसे रोकने और कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन हालात बिगड़ते गए. हाथी को कंट्रोल करने की कोशिश में एक महावत घायल हो गया. उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. हाथी के लगातार घूमने से आस-पास के लोगों में डर फैल गया.

पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ NDRF भी मौके पर

घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीमें मौके पर पहुंचीं. हालात को देखते हुए NDRF की टीम को भी बुलाया गया. एडमिनिस्ट्रेशन ने पंचवटी मैदान और आस-पास की सड़कों पर लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी है. स्थानीय लोगों से अपील की गई है कि वे घटनास्थल से दूर रहें और किसी भी हालत में हाथी के पास न जाएं. टीमें हाथी को सुरक्षित कंट्रोल करने के लिए लगातार काम कर रही हैं.

पिछले दिन भी गुस्से में था हाथी

लोकल लोगों के मुताबिक, पिछले दिन रामलीला के दौरान भी यही हाथी अचानक पागल हो गया था. उस समय हाथी पर राजघराने के कुंवर अनंत नारायण सिंह के बेटे राजकुमार सवार थे. बताया गया कि हाथी करीब 15 से 20 मिनट तक पागल रहा. हालात बिगड़ने से पहले प्रिंस को हाथी से उतार लिया गया था. बाद में हाथी को काबू में कर लिया गया. अब, उसके फिर से काबू में आने से रामनगर में चिंता बढ़ गई है.

खबरें आई हैं कि हाथी ने इलाके में बिजली के खंभों, गाड़ियों और घरों को नुकसान पहुंचाया है. प्रशासन ने एहतियात के तौर पर सड़कें बंद कर दी हैं. पुलिस, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और NDRF की टीमें हालात पर नज़र रख रही हैं और हाथी को सुरक्षित काबू में करने की कोशिशें जारी हैं.