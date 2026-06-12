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Varanasi: छुट्टी पर थे जज, तभी महिला ने कोर्टरूम में किया कुछ ऐसा हटाने में छूटे स्टाफ और पुलिस के पसीने

Woman Creates Ruckus in Court: वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्टरूम में तब अफरा-तफरी मच गई जब एक महिला अचानक जज की कुर्सी पर बैठ गई. वहां मौजूद स्टाफ हैरान रह गया; उन्होंने तुरंत उसे कुर्सी से हटने को कहा, लेकिन उसने हटने से इनकार कर दिया.

By: Shristi S | Published: June 12, 2026 5:52:11 PM IST

वाराणसी की महिला जज की कुर्सी पर बैठ किया तमाशा
वाराणसी की महिला जज की कुर्सी पर बैठ किया तमाशा


Varanasi Woman Sits on Judge Chair: उत्तर प्रदेश के वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट जज (जिला जज) के कोर्टरूम में तब अफरा-तफरी मच गई जब एक महिला अचानक जज की कुर्सी पर बैठ गई. वहां मौजूद स्टाफ हैरान रह गया; उन्होंने तुरंत उसे कुर्सी से हटने को कहा, लेकिन उसने हटने से इनकार कर दिया.

हंगामे की खबर सुनकर आस-पास के स्टाफ सदस्य, वकील और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और महिला को कुर्सी से हटाने की कोशिश की. हालांकि, वह उनसे बहस करने और उलझने लगी. कोर्ट परिसर में उसके व्यवहार की काफी चर्चा होने लगी.

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महिला पुलिसकर्मियों को बुलाया गया

कोर्ट की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार सब-इंस्पेक्टर प्रद्युम्न सिंह ने स्थिति को काबू में करने के लिए महिला पुलिसकर्मियों को बुलाया. उन्होंने महिला को कुर्सी से हटाया, कोर्टरूम से बाहर निकाला और कैंट पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने महिला की पहचान वंदना के तौर पर की; बताया गया कि उसने पहले भी ऐसा व्यवहार किया था.

छुट्टी पर थे डिस्ट्रिक्ट जज

घटना के समय डिस्ट्रिक्ट जज छुट्टी पर थे, इसलिए लंबित मामलों की सुनवाई दूसरे कोर्टरूम में हो रही थी. महिला की हरकतों से न केवल कोर्ट की कार्यवाही में बाधा पड़ी, बल्कि वहां मौजूद सभी लोग असहज भी हो गए.

महिला मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही

वकीलों और स्टाफ ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि कोर्ट में ऐसा व्यवहार स्वीकार्य नहीं है. उन्होंने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त सुरक्षा उपायों की जरूरत पर जोर दिया. वहीं, पुलिस ने बताया कि महिला मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही है और पहले भी ऐसा व्यवहार कर चुकी है. घटना के बाद पुलिस उसे उसके घर वापस ले गई.

Tags: uttar pradeshvaranasi
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