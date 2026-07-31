अमेरिकी नागरिकों को भी बनाते थे निशाना: 22 महिलाओं समेत रंगे हाथ पकड़े 30 ठग, लैपटॉप-कंप्यूटर डेटा बरामद, फर्जी कॉल सेंटर जड़ा ताला!

वाराणसी में पुलिस की साइबर क्राइम टीम ने गुरुवार रात एक बड़े फर्जी कॉल सेंटर पर छापेमारी कर बड़ा खुलासा किया है. यह कॉल सेंटर ट्रेडिंग और निवेश के नाम पर लोगों से साइबर ठगी करने का धंधा चला रहा था. पुलिस ने इस कार्रवाई में 30 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 22 महिलाएं भी शामिल हैं. यह गैंग लोगों को अपना शिकार बनाने के लिए बेहद शातिर तरीका अपनाती थी. आरोपी खुद को बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNCs) का प्रतिनिधि बताकर निवेशकों और ट्रेडर्स से संपर्क करते थे. लोगों को अपने जाल में फंसाने के लिए वे फर्जी ट्रेडिंग, निवेश, डिजिटल मार्केटिंग और खरीदार से जुड़े आकर्षक ऑफर्स का लालच देते थे. इतना ही नहीं, लोगों का भरोसा जीतने के लिए वे जाली प्रमाण पत्र और दस्तावेजों का इस्तेमाल करते थे. छानबीन में यह भी सामने आया कि यह गिरोह सिर्फ देश के भीतर ही नहीं, बल्कि विदेशी नागरिकों (खासकर अमेरिकी नागरिकों) को भी अपना निशाना बनाता था. आरोपी खुद को एप्पल और कस्टमर सपोर्ट के फर्जी एजेंट के रूप में पेश कर विदेशों में बैठे लोगों से धोखाधड़ी करते थे.

बरामदगी और आगे की कार्रवाई

दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक, वाराणसी पुलिस और साइबर क्राइम टीम ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भेलूपुर थाना क्षेत्र के महमूरगंज स्थित शाही टावर में चल रहे एक संदिग्ध कॉल सेंटर पर छापेमारी की. इस 4 मंजिला अड्डे से ऑनलाइन ट्रेडिंग, निवेश और डिजिटल मार्केटिंग के नाम पर देश-विदेश में ठगी की जाती थी. खुद को प्रतिष्ठित मल्टीनेशनल कंपनी का ऐजेंट बताकर ठगी की जाती थी. छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से कई कंप्यूटर, लैपटॉप और भारी मात्रा में डिजिटल डेटा बरामद किया है. पुलिस ने कॉल सेंटर के मुख्य संचालक और उसके सहयोगियों को भी दबोच लिया है. फिलहाल पुलिस टीम पकड़े गए 21 युवतियों और 11 युवकों समेत कुल 32 आरोपियों से पूछताछ कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस नेटवर्क के तार और कहां-कहां जुड़े हैं और इन्होंने अब तक कुल कितने लोगों को ठगा है.

UP- वाराणसी में 21 लड़कियां और 11 युवक कॉल सेंटर की आड़ में चल रहे एक ठगी के अड्डे पर मिले है. इस 4 मंजिला अड्डे से ऑनलाइन ट्रेडिंग, निवेश और डिजिटल मार्केटिंग के नाम पर देश-विदेश में ठगी की जाती थी. खुद को प्रतिष्ठित मल्टीनेशनल कंपनी का ऐजेंट बताकर ठगी की जाती थी. पुलिस ने… pic.twitter.com/XqSodIl7vU — Narendra Pratap (@hindipatrakar) July 31, 2026

क्लाइंट-ट्रेडर बनकर दाखिए हुई पुलिस

मीडिया रिपोर्टों की मानें तो वाराणसी की साइबर क्राइम ब्रांच के दरोगा और सिपाही ने इस जालसाजी का पर्दाफाश करने के लिए खुद को ट्रेडर और क्लाइंट के तौर पर रीप्रजेंट किया. फिर ट्रेडिंग के बहाने कॉलिंग करके साइबर ठगी करने वाले कॉल सेंटर में एंट्री ली. उन्होंने ट्रेडिंग के ट्रैप में आई युवतियों को अपने पहचान बायर के तौर पर सामने रखी. कंपनी के पूरे जाल और पैटर्न को समझा और 10 करोड़ निवेश करने के लिए एक फाइल तक तैयार करा ली. कंपनी में काम करने वाली युवती ने भी उनसे फॉर्म भरवा लिया और फर्जी कॉलिंग नंबर भी शेयर कर दिया. साइबर क्राइम टीम के दरोगा और सिपाही पूरा माहौल तो समझ ही चुके थे, उन्होंने आगे की कार्रवाई के लिए फोर्स बुलाई. गुरुवार रात 9 बजे की छापेमारी में ट्रेडिंग कॉल करने वाले गिरोह के 32 कॉलर को हिरासत में लिया. इसमें 21 युवतियां शामिल हैं. मौके से कंपनी मैनेजर और उसके साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है.

ये भी पढ़ें:- ‘पापा, दादी को…’ दरवाजा बंद करके फावड़ा उठाया और मां पर टूट पड़ा दरिंदा, मासूम की चीखों से नहीं पिघला दिल!