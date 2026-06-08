Home > उत्तर प्रदेश > UP Crime: ‘भगवान को बलि चाहिए’…, डेढ़ महीने की बच्ची के साथ पड़ोसी ने किया ऐसा काम; देख पुलिस के भी उड़े होश

UP Crime: ‘भगवान को बलि चाहिए’…, डेढ़ महीने की बच्ची के साथ पड़ोसी ने किया ऐसा काम; देख पुलिस के भी उड़े होश

UP Crime: पड़ोसी होने के कारण परिवार को कुछ शक नहीं हुआ और उन्होंने बच्ची को उसे सौंप दिया. आरोप है कि लड़की को उठाने के कुछ ही पल बाद विकास ने अचानक उसे ज़मीन पर फेंक दिया और फिर कुछ ही सेकंड में यही काम दोहराया.

By: Divyanshi Singh | Last Updated: June 8, 2026 5:16:01 PM IST

डेढ़ महीने की मासूम पर पड़ोसी का खौफनाक हमला
डेढ़ महीने की मासूम पर पड़ोसी का खौफनाक हमला


UP Crime: उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के सारनाथ थाना इलाके से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. अकथा गांव में एक युवक पर आरोप है कि उसने डेढ़ महीने की बच्ची को उठाया और फिर अचानक उसे जमीन पर पटक दिया. युवक ने दावा किया कि भगवान ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था, उसने कहा कि उसे बलि चाहिए. इस घटना से परिवार में हड़कंप मच गया और बच्ची को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया. पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है.

शनिवार देर रात हुआ हमला

अचानक हुआ हमला शनिवार देर रात हुआ. अकथा गांव के रहने वाले राजेश वनवासी के पड़ोसी विकास यादव घर पहुंचे. उस समय डेढ़ महीने की बच्ची परिवार के एक बुजुर्ग सदस्य की गोद में सो रही थी. परिवार के मुताबिक, विकास ने बच्ची को गोद में लेकर उसे खिलाने की इच्छा जताई.

You Might Be Interested In

पड़ोसी होने के कारण परिवार को कुछ शक नहीं हुआ और उन्होंने बच्ची को उसे सौंप दिया. आरोप है कि लड़की को उठाने के कुछ ही पल बाद विकास ने अचानक उसे ज़मीन पर फेंक दिया और फिर कुछ ही सेकंड में यही काम दोहराया.

पुलिस की कस्टडी में है आरोपी

घटना होते ही घर में कोहराम मच गया. घरवालों ने तुरंत आरोपी युवक को पकड़कर लड़की को लेकर हॉस्पिटल पहुंचाया. साथ ही, उन्होंने 112 पर कॉल करके पुलिस को इन्फॉर्म किया. घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी युवक को कस्टडी में ले लिया.

पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे

पुलिस पूछताछ में, आरोपी युवक ने कथित तौर पर कहा कि “भगवान ने उसे” ऐसा करने के लिए कहा. “भगवान ने मुझे उसकी बलि देने के लिए कहा.” हालांकि, पुलिस फिलहाल उसके बयान और उसकी मेंटल हालत दोनों की जांच कर रही है. मामले के बारे में, ACP विदुष सक्सेना ने कहा कि लड़की का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है और फिलहाल उसकी हालत स्टेबल है.

ACP विदुष सक्सेना ने कहा कि शुरुआत में, आरोपी युवक मेंटली अनस्टेबल या डिस्टर्ब लग रहा है, लेकिन इसकी जांच की जा रही है. पुलिस ने आरोपी विकास यादव के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. आगे की जांच जारी है.

Tags: UP Crimevaranasi news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कुआं गोल क्यों होता है? तिकोना या चौकोर क्यों नहीं!

June 8, 2026

8 Tips: नेचुरली काबू हो जाएगा थायरॉइड!

June 8, 2026

शरवरी वाघ की खूबसूरत तस्वीरें

June 8, 2026

देखें दोस्ती पर बनीं ये फिल्में

June 8, 2026

कौन हैं नेहल चुडासमा, जिन्होंने ब्राइडल लुक में तस्वीरें की...

June 8, 2026

दोस्ती के नाम 7 बेहतरीन शायरियां, जो सीधे दिल को...

June 8, 2026
UP Crime: ‘भगवान को बलि चाहिए’…, डेढ़ महीने की बच्ची के साथ पड़ोसी ने किया ऐसा काम; देख पुलिस के भी उड़े होश

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

UP Crime: ‘भगवान को बलि चाहिए’…, डेढ़ महीने की बच्ची के साथ पड़ोसी ने किया ऐसा काम; देख पुलिस के भी उड़े होश
UP Crime: ‘भगवान को बलि चाहिए’…, डेढ़ महीने की बच्ची के साथ पड़ोसी ने किया ऐसा काम; देख पुलिस के भी उड़े होश
UP Crime: ‘भगवान को बलि चाहिए’…, डेढ़ महीने की बच्ची के साथ पड़ोसी ने किया ऐसा काम; देख पुलिस के भी उड़े होश
UP Crime: ‘भगवान को बलि चाहिए’…, डेढ़ महीने की बच्ची के साथ पड़ोसी ने किया ऐसा काम; देख पुलिस के भी उड़े होश