Home > उत्तर प्रदेश > विदेश यात्रा होगी आसान! वाराणसी से शुरू हुआ देश का पहला हब-एंड-स्पोक इंटरनेशनल मॉडल; 17 विदेशी शहरों से कनेक्टिविटी का बड़ा फायदा

विदेश यात्रा होगी आसान! वाराणसी से शुरू हुआ देश का पहला हब-एंड-स्पोक इंटरनेशनल मॉडल; 17 विदेशी शहरों से कनेक्टिविटी का बड़ा फायदा

Varanasi Airport Expansion: वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे को जल्द ही बड़ा विस्तार मिलने जा रहा है. केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री K. Ram Mohan Naidu ने एयरपोर्ट के लिए 2,800 करोड़ रुपये के विस्तार प्रोजेक्ट की घोषणा की है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Last Updated: June 25, 2026 6:13:45 PM IST

17 अंतरराष्ट्रीय शहरों से जुड़ा वाराणसी
17 अंतरराष्ट्रीय शहरों से जुड़ा वाराणसी


Varanasi Airport Expansion: वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे को जल्द ही बड़ा विस्तार मिलने जा रहा है. केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री K. Ram Mohan Naidu ने एयरपोर्ट के लिए 2,800 करोड़ रुपये के विस्तार प्रोजेक्ट की घोषणा की है. इसके साथ ही वाराणसी से देश का पहला ऑपरेशनल ‘हब-एंड-स्पोक’ इंटरनेशनल कनेक्टिविटी मॉडल भी शुरू किया गया है, जिससे यात्रियों को विदेश यात्रा में बड़ी सुविधा मिलेगी.
 
नए विस्तार प्रोजेक्ट का उद्देश्य एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ाना, यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाना और भविष्य में बढ़ने वाले हवाई यातायात को संभालना है. सरकार का मानना है कि इस परियोजना से क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे.

 क्या है नई ‘ईजी कनेक्ट’ सुविधा?

‘ईजी कनेक्ट’ कार्यक्रम के तहत वाराणसी से नई सुविधा शुरू की है. इसके तहत यात्री वाराणसी एयरपोर्ट पर ही चेक-इन और अन्य जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर सकेंगे. इसके बाद वे दिल्ली जैसे बड़े हब एयरपोर्ट के जरिए आसानी से अपनी अंतरराष्ट्रीय उड़ान पकड़ सकेंगे.इस व्यवस्था का मकसद छोटे और मध्यम शहरों के यात्रियों को बिना अतिरिक्त परेशानी के विदेशी गंतव्यों तक पहुंचाना है.

17 अंतरराष्ट्रीय शहरों से जुड़ा वाराणसी

नई व्यवस्था के तहत एयर इंडिया की फ्लाइट AI1111 वाराणसी के यात्रियों को दिल्ली के जरिए 17 अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों से जोड़ रही है.इसके अलावा मिडिल ईस्ट, दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के कई अन्य शहर भी इस नेटवर्क में शामिल हैं.

दूसरे शहरों में भी बढ़ेगी सुविधा

एयर इंडिया आने वाले समय में इस ‘ईजी कनेक्ट’ सेवा का विस्तार कई अन्य शहरों तक करने की तैयारी कर रही है. इनमें अहमदाबाद, अमृतसर, चेन्नई, गोवा, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोच्चि, मुंबई, पटना, वडोदरा और विशाखापत्तनम शामिल हैं.

क्या होता है हब-एंड-स्पोक मॉडल?

हब-एंड-स्पोक मॉडल में छोटे शहरों के यात्री पहले एक बड़े हब एयरपोर्ट तक पहुंचते हैं. वहां से उन्हें अंतरराष्ट्रीय या अन्य लंबी दूरी की उड़ानों से जोड़ा जाता है. इससे एयरलाइंस को बेहतर नेटवर्क मिलता है और यात्रियों को ज्यादा गंतव्यों तक पहुंचने का अवसर मिलता है.

Tags: International Flights from VaranasiVaranasi Airport ExpansionVaranasi Airport News
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