UP: काशी में 483 साल पुरानी परंपरा टूटी, लाट भैरव रामलीला के दौरान नमाज पढ़ने नहीं पहुंचे मुस्लिम समुदाय के लोग

UP News: काशी की प्रसिद्ध श्री आदि रामलीला लाट भैरव वरुणा संगम में इस बार 483 साल पुरानी परंपरा टूट गई और जमुनी तहजीब का संगम देखने को नहीं मिला. रामलीला में जयंत नेत्र भंग की लीला के दौरान हर साल मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अदा करते थे, लेकिन इस बार मंगलवार को नमाज पढ़ने कोई नहीं पहुंचा. रामलीला समिति के पदाधिकारियों ने इस परंपरा के टूटने पर दुख जताया.

परंपरा के अनुसार, जयंत नेत्र भंग की लीला के दौरान एक ओर रामायण की चौपाइयां गूंजती थीं, तो दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अदा कर खुदा की बारगाह में सजदा करते थे. इसे काशी की गंगा-जमुनी तहजीब की मिसाल के तौर पर देखा जाता रहा है.

5:33 बजे हुई अजान, लेकिन नमाज पढ़ने नहीं पहुंचे लोग

बताया गया कि मंगलवार को शाम 5:33 बजे अजान हुई, लेकिन नमाज अदा करने के लिए कोई भी नमाजी निर्धारित स्थान पर नहीं पहुंचा. लोग किनारे बने चबूतरे पर बैठे रहे, लेकिन नमाज पढ़ने कोई नहीं आया. इसके साथ ही वर्षों से चली आ रही यह परंपरा इस बार निभाई नहीं जा सकी.

रामलीला समिति ने जताया दुख

रामलीला समिति के प्रधान व्यास दयाशंकर त्रिपाठी ने कहा कि यह रामलीला 483 साल पुरानी है. इसके माध्यम से हर वर्ष दुनिया को गंगा-जमुनी तहजीब का संदेश मिलता रहा है, लेकिन इस बार यह परंपरा टूट गई, जिसका उन्हें दुख है.

उन्होंने बताया कि जयंत नेत्र भंग की लीला के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोग भी आते थे और अपने तरीके से इबादत करते थे. एक तरफ रामायण की चौपाइयां गूंजती थीं, तो दूसरी ओर कुरान की आयतें पढ़ी जाती थीं.

शाम 6 बजे संपन्न हुई जयंत नेत्र भंग की लीला

दयाशंकर त्रिपाठी ने आशंका जताई कि रामलीला और मंदिर के विरोध के कारण इस बार लोग नमाज पढ़ने नहीं आए. हालांकि, नमाजियों के नहीं पहुंचने की स्वतंत्र रूप से पुष्टि या इसकी वजह सामने नहीं आई है.

रामलीला में जयंत नेत्र भंग की लीला शाम करीब 6 बजे संपन्न हुई. इस प्रसंग में भगवान राम ने जयंत की आंख को भंग किया. इसके बाद रामलीला के अन्य प्रसंगों का मंचन आगे बढ़ाया गया.