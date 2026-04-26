Varanasi GST scam: ITC घोटाले का खुलासा, फर्जी बिलों से सरकार को लगाया चूना, पंजाब से पकड़ा मास्टरमाइंड

Varanasi GST scam: वाराणसी में फर्जी फर्मों के जरिए सरकारी राजस्व को भारी नुकसान पहुंचाने वाले गिरोह के खिलाफ चेतगंज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. फर्जी इनवॉइस और इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के नाम पर करीब 12 करोड़ रुपये की जीएसटी ठगी करने वाले मुख्य आरोपी पंकज कुमार को पुलिस ने बरनाला से गिरफ्तार कर लिया है.

कागजों पर चल रहा था करोड़ों का कारोबार

जांच में सामने आया कि ‘सनशाइन इंटरप्राइजेज’ नाम की फर्म केवल कागजों पर ही संचालित हो रही थी. जब राज्य कर विभाग (SIB) की टीम ने पंजीकृत पते पर छापेमारी की, तो वहां कोई दुकान या व्यापारिक गतिविधि नहीं मिली. इस घोटाले का खुलासा तब हुआ जब SIB रेंज-बी के अधिकारी कमलाकांत भास्कर ने 8 अप्रैल को चेतगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई. इसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू की.

ऐसे किया गया 12 करोड़ का घोटाला

इस पूरे फर्जीवाड़े में योजनाबद्ध तरीके से सिस्टम का दुरुपयोग किया गया-

फर्जी टैक्स इनवॉइस तैयार किए गए

बिना माल सप्लाई के कागजी लेनदेन दिखाया गया

फर्जी बिलों के जरिए ITC का लाभ दिलाकर सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाया गया

पंजाब में छिपा था मुख्य आरोपी

चेतगंज इंस्पेक्टर विजय कुमार शुक्ला के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सर्विलांस के आधार पर बरनाला में दबिश दी और आरोपी पंकज कुमार को गुरु तेग बहादुर नगर स्थित ठिकाने से गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के खिलाफ जीएसटी चोरी और जालसाजी के मुकदमे दर्ज हैं. वाराणसी में फर्जी नाम-पते पर जीएसटी पंजीकरण कर टैक्स चोरी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. अधिकारियों के अनुसार, पूछताछ में इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के नाम भी सामने आ सकते हैं.

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