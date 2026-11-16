बिना ब्रेक करीब 463km तक दौड़ी वंदे भारत, क्या कर रहे थे कर्मचारी-अफसर? 20 दिन बाद हुआ चौंकाने वाला खुलासा

Vande Bharat Express Train: देश की सबसे एडवांस और तकनीकी खूबियों से लैस ट्रेन वंदे भारत के ब्रेकिंग सिस्‍टम में अचानक खराबी आने का मामला सामने आया है. चौंकाने वाली बात यह है कि झारखंड और यूपी के बीच करीब 463 किमी तक यह ट्रेन इस खराबी के साथ दौड़ती रही. हैरत की बात यह है कि ट्रेन ड्राइवर संभावित हादसे के चलते चिल्लाता रहा वहीं दूसरी ओर अधिकारी बेबस होकर उसकी चीखें सुनते रहे. इस मामले की जानकारी मिलते ही रेलवे अधिकारियों की सांसें हलक में फंस गई. इस मामले में दक्षिण पूर्व रेलवे ने जांच के आदेश दिए हैं.

आरोप है कि रेलवे कर्मचारी वंदे भारत के ब्रेकिंग सिस्टम को उस मालगाड़ी के इंजन (लोकोमोटिव) के साथ ठीक से नहीं जोड़ पाए, जिसे पूरी यात्रा के दौरान इस ट्रेन को खींचना था. अक्टूबर में खराब ब्रेकिंग सिस्टम वाली एक खाली वंदे भारत ट्रेन को झारखंड और उत्तर प्रदेश के बीच 463 किमी तक चलने दिया गया. इस घटना के बाद दक्षिण पूर्व रेलवे जोन ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

यह घटना 24 अक्टूबर को हुई थी. इसके कुछ दिन बाद यानी 11 नवंबर, 2026 को असम में कोलकाता-सैरांग एक्सप्रेस पटरी से उतर गई थी, जिसका कारण भी लगभग ऐसी ही एक समस्या बताई जा रही है. उधर, दक्षिण पूर्व रेलवे ने कहा कि पर्याप्त ब्रेक पावर के बिना ट्रेन चलाना सुरक्षा के लिहाज से एक गंभीर मामला है. इससे कोई बड़ा हादसा हो सकता है, जिसमें कर्मचारियों और यात्रियों की जान खतरे में पड़ सकती है और रेलवे संचालन की सुरक्षा भी प्रभावित हो सकती है.

मिली जानकारी के मुताबिक, इस खाली ‘चेयर कार’ ट्रेन को एक मालगाड़ी के इंजन (लोकोमोटिव) के जरिए झारखंड के हटिया से उत्तर प्रदेश के झांसी ले जाया जाना था. अधिकारियों ने बताया कि वंदे भारत के ब्रेकिंग सिस्टम को उस मालगाड़ी के इंजन के साथ जोड़ा जाना था, जिसे पूरी यात्रा के दौरान इस ट्रेन को खींचना था. आरोप है कि रेलवे कर्मचारी ना केवल इसे ठीक से जोड़ने में विफल रहे, बल्कि समस्या सामने आने के बाद ट्रेन के क्रू (चालक दल) की चेतावनियों को भी नजरअंदाज कर दिया.

ट्रेन की ब्रेक पावर थी खराब

दक्षिण पूर्व रेलवे ने रांची के डिविजनल रेलवे मैनेजर (DRM) को जांच शुरू करने का निर्देश दिया है, रेलवे ने बताया कि 24 अक्टूबर को एक खाली वंदे भारत ट्रेन को हटिया से झांसी ले जाने के निर्देश दिए गए थे. अब 7 नवंबर, 2026 के आदेश में कहा गया है कि लोको पायलट के बयान के अनुसार, हटिया (HTE) से रवाना होने के बाद, हटिया-रांची (HTE-RNC) सेक्शन में मौजूदा नियमों के तहत ‘ब्रेक फील’ और ‘ब्रेक पावर’ का टेस्ट किया गया था. हालांकि, टेस्ट के दौरान लोको पायलट (LP) ने पाया कि ट्रेन की ब्रेक पावर बहुत खराब और बेअसर थी.

रांची जंक्शन पहुंचने पर लोको पायलट ने खराब ब्रेक पावर के बारे में रेलवे स्टाफ (सेक्शन कंट्रोलर और ट्रैक्शन लोको कंट्रोलर) को लिखित शिकायत दी. आदेश में कहा गया कि खराब ब्रेक पावर की जानकारी होने के बावजूद ट्रेन को उसी हालत में आगे जाने की अनुमति दे दी गई.

इसमें यह भी बताया गया कि एक अन्य लोको पायलट ने भी संबंधित कंट्रोलरों को खराब ब्रेकिंग परफॉरमेंस के बारे में बताया था. उसने खास तौर पर बताया था कि BP प्रेशर कम करके ब्रेक नहीं लगाए जा सके. , इस लोको पायलट ने मुरी स्टेशन से ट्रेन चलाई थी.

डीडीयू स्टेशन पर लिया गया गंभीरता से

उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित दीन दयाल उपाध्याय (DDU) स्टेशन पर ही रेलवे स्टाफ ने इस मामले को गंभीरता से लिया. इसके बाद दीन दयाल उपाध्याय (DDU) स्टेशन के अधिकारियों ने ट्रेन की जांच की और पाया कि सभी कोचों के ब्रेकिंग सिस्टम को अलग (आइसोलेट) कर दिया गया था, जिसकी वजह से ब्रेक नहीं लग पा रहे थे. शुरुआती जांच में कोच और वैगन स्टाफ, संबंधित स्टेशनों के सेक्शन और ट्रैक्शन कंट्रोलर और हटिया से दीन दयाल उपाध्याय (DDU) स्टेशन तक ट्रेन चलाने वाले क्रू को लापरवाही का दोषी पाया गया.

जानकारी मिलने पर भी नहीं की गई कार्रवाई

शुरुआती जांच में यह भी सामने आया कि कोच और वैगन स्टाफ, जिनकी जिम्मेदारी ट्रेन के मेंटेनेंस की होती है. उन्होंने खाली ट्रेन को रवाना करने से पहले यह चेक नहीं किया कि ब्रेक ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं. आदेश में कहा गया कि खराब ब्रेक पावर की जानकारी मिलने के बावजूद संबंधित रेलवे स्टाफ ने कोई कार्रवाई नहीं की. इसमें यह भी बताया गया कि चूंकि ट्रेन क्रू वंदे भारत के ब्रेकिंग सिस्टम से परिचित नहीं था, इसलिए वे यह चेक नहीं कर पाए कि कोचों में ब्रेक लग रहे हैं या नहीं?

कई स्तर पर हुई चूक

आदेश में आगे कहा गया कि ऊपर दी गई बातों से साफ है कि अलग-अलग स्टाफ की तरफ से कई स्तरों पर चूक हुई, जिसके कारण ट्रेन बिना प्रभावी ब्रेक के चलाई गई. आदेश में कहा गया है कि ट्रेन को केवल लोकोमोटिव के ब्रेक और रीजेनरेटिव ब्रेकिंग के सहारे चलाया गया, जबकि इसमें कोच के ब्रेकिंग सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया गया. इस दौरान ट्रेन ने लगभग 463 किमी की दूरी तय की.