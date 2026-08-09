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योगी सरकार की बड़ी पहल, IAS, IPS और IFS अधिकारी हर महीने छात्रों से करेंगे बात

Yogi Government Initiative: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की बड़ी पहल देखने को मिल रही है. जिसके तहत जानकारी सामने आ रही है कि आईएएस, आईपीएस और आईएफएसल अधिकारी हर महीने छात्रों से बात करेंगे.

By: Sohail Rahman | Published: August 9, 2026 12:15:19 PM IST

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की बड़ी पहल
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की बड़ी पहल


Yogi Government Initiative: राज्य के युवाओं का सर्वांगीण विकास करने, उन्हें अपनी क्षमताओं का बेहतर इस्तेमाल करने में सक्षम बनाने और उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, रोजगार, उद्यमिता और अन्य क्षेत्रों में बेहतर अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से योगी सरकार एक महत्वपूर्ण पहल शुरू करने जा रही है. इस पहल के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और भारतीय वन सेवा (IFS) के युवा अधिकारी इंटरमीडिएट स्तर के छात्रों के साथ नियमित रूप से बातचीत करेंगे, उन्हें प्रेरित करेंगे और करियर संबंधी मार्गदर्शन प्रदान करेंगे.

माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने उत्तर प्रदेश, लखनऊ के स्कूल शिक्षा महानिदेशक को इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. सभी मंडलायुक्तों को भी अपने स्तर पर समय-समय पर कार्यक्रम की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है. माध्यमिक शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, शिक्षा (माध्यमिक) के सभी मंडलीय संयुक्त निदेशकों और सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को भी निर्देश जारी किए गए हैं.

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जिला विद्यालय निरीक्षकों से कहा गया है कि वे संबंधित स्कूलों को इस कार्यक्रम के बारे में सूचित करें और इसके सुचारू और प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों और स्कूल प्रबंधन के बीच आवश्यक समन्वय स्थापित करें.

माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव द्वारा सभी जिलाधिकारियों को जारी निर्देशों में कहा गया है कि प्रत्येक जिले में तैनात युवा IAS, IPS और IFS अधिकारियों को हर महीने कम से कम एक इंटरमीडिएट स्तर के स्कूल का दौरा करना चाहिए और छात्रों के साथ बातचीत करनी चाहिए. इन दौरों के दौरान, अधिकारियों के अनुभव, कार्य करने के तरीके और जीवन के संघर्ष छात्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे. इन बातचीत के माध्यम से अधिकारी छात्रों के सवालों का जवाब भी देंगे और उनकी आकांक्षाओं को सही दिशा में ले जाने में मदद करेंगे.

इन कार्यक्रमों के दौरान सहभागी चर्चाओं और प्रश्न-उत्तर सत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी. छात्रों को अधिकारियों के साथ सीधे बातचीत करने और अपने भविष्य, करियर और प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित सवाल पूछने का अवसर मिलेगा. इन सत्रों में जीवन के लक्ष्य तय करने और करियर की योजना बनाने, प्रभावी अध्ययन विधियों, समय प्रबंधन और आत्म-अनुशासन पर चर्चा शामिल हो सकती है.

छात्रों को UPSC, UPPSC, UPSSSC, ASC, NDA, JEE, NEET और CUET की तैयारी के साथ-साथ राज्य-स्तरीय पात्रता परीक्षाओं और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में जानकारी और मार्गदर्शन भी मिलेगा. इन कार्यक्रमों में हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्ट-अप्स में मौजूद मौकों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी. स्टूडेंट्स को युवाओं से जुड़ी केंद्र और राज्य सरकारों की अहम योजनाओं के बारे में भी बताया जाएगा.

इन बातचीत का दायरा बढ़ाने के लिए फाइनेंशियल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, बिजनेस मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी, नशा मुक्ति, स्ट्रेस मैनेजमेंट और कॉन्फिडेंस बढ़ाने जैसे अहम विषयों को भी शामिल किया गया है. निर्देशों के अनुसार, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन कार्यक्रमों का मंथली कैलेंडर तैयार करेंगे और यह पक्का करेंगे कि जिले में तैनात सभी युवा अधिकारी इस पहल में पूरे मन से हिस्सा लें. हर जिला आयोजित कार्यक्रमों पर एक छोटी रिपोर्ट तैयार करेगा और हर महीने की 5 तारीख तक सरकार के सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट को सौंपेगा.

रिपोर्ट में स्कूल के दौरों की संख्या, स्कूलों के नाम, कार्यक्रमों में शामिल होने वाले अधिकारी, चर्चा किए गए मुख्य विषय और स्टूडेंट्स से मिले सुझाव शामिल होंगे. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कार्यक्रमों की क्वालिटी की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा करने और अपने स्तर पर नए आइडिया लागू करने का अधिकार भी दिया गया है.

युवाओं को समय पर गाइडेंस और पॉजिटिव काउंसलिंग देने से उन्हें विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने में मदद मिल सकती है. सीनियर अधिकारियों के साथ सीधी बातचीत से स्टूडेंट्स को एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और करियर के अलग-अलग विकल्पों के बारे में प्रैक्टिकल जानकारी मिलेगी, साथ ही उनमें कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव सोच विकसित करने में भी मदद मिलेगी.

Tags: cm yogiUP News
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