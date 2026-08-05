पंचायतों को और सशक्त बनाने के लिए योगी सरकार का बड़ा कदम, अनुपूरक बजट में मिले 241.31 करोड़ रुपये

UP Supplementary Budget: योगी सरकार ने पंचायतों को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए वर्ष 2026-27 के अनुपूरक बजट में 241.31 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पंचायत उत्सव भवन के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिससे ग्राम पंचायतों को सामाजिक, प्रशासनिक और सामुदायिक गतिविधियों के लिए आधुनिक आधारभूत सुविधाएं मिल सकेंगी.

हर विधानसभा क्षेत्र में पंचायत उत्सव भवन

अनुपूरक बजट में प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पंचायत उत्सव भवन के निर्माण के लिए 109.98 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं. योगी सरकार का उद्देश्य पंचायतों को केवल प्रशासनिक इकाई तक सीमित न रखकर उन्हें ग्रामीण विकास, जनभागीदारी और सामाजिक आयोजनों का सशक्त केंद्र बनाना है.

ग्राम सचिवालयों में मिलेंगी डिजिटल सेवाएं

ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं की पहुंच आसान बनाने के लिए प्रदेश के सभी ग्राम सचिवालयों में आधार सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे. इसके लिए अनुपूरक बजट में 70 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. इससे ग्रामीणों को आधार से जुड़ी सेवाओं के लिए शहरों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा और अधिकांश सुविधाएं गांव स्तर पर ही उपलब्ध होंगी.

सौर ऊर्जा से गांव होंगे आत्मनिर्भर

योगी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यमंत्री ग्राम सौर योजना के तहत 30 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया है. इससे ग्राम पंचायतों में ऊर्जा संबंधी सुविधाओं को मजबूत करने और बिजली पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी.