Uttar Pradesh: यूपी के इस जिले में जंगली हाथियों ने मचाया उत्पात, फसलें की बर्बाद, किसान हुए परेशान

राकेश कन्नौजिया की रिपोर्ट, Uttar Pradesh: जिले के कई गांवों में मची दहशत, फसलें और घर कर रहा बर्बाद, जिले में 3 वर्षों से जायदा दिन हो गया है हथियों का प्रकोप कई गाँवों में हाथियो ने लोगो को मौत के घाट उतारा भी है जिले में हाथी का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 15 दिनों से एक अकेला हाथी गांव-गांव भटकते हुए लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। यह हाथी अपने दल से बिछड़ गया है और अब गोवर्धनपुर, करमडीहा और भगवानपुर गांव में कहर बरपा रहा है।ग्रामीणों के अनुसार, हाथी अब तक दर्जनों खेतों को रौंद चुका है और कई घरों को नुकसान पहुंचा चुका है। किसानों की मेहनत की फसलें बर्बाद हो रही हैं, वहीं ग्रामीण हर रात डर के साए में जीने को मजबूर हैं।

हाथियों का दल फैला रहा दहशत

उधर, राजपुर वन परिक्षेत्र में 35 हाथियों का एक बड़ा दल देखा गया है जो आसपास के गांवों में फसलों और घरों को नुकसान पहुंचा रहा है। वन विभाग की टीम लगातार ग्रामीणों से अपील कर रही है कि वे हाथियों के पास न जाएं और सतर्क रहें। वाड्रफनगर वन परिक्षेत्र में भी हाथियों का डेरा पिछले 15 दिनों से बना हुआ है। वन विभाग का कहना है कि वे स्थिति पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन सीमावर्ती इलाकों में बसे गांवों के लोग खासे डरे हुए हैं।

ग्रामीणों में दहशत, वन विभाग की अपील

ग्रामीणों ने मांग की है कि हाथी आतंक पर जल्द नियंत्रण किया जाए और फसल नुकसान का मुआवजा दिया जाए। वन विभाग की टीम लोगों से अपील कर रही है कि वे समूह में रहें, रात्रि भ्रमण न करें और हाथी के पास जाने से बचें।“हर साल यही समस्या होती है, लेकिन समाधान नहीं मिलता, स्थानीय किसान।

