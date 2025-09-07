Home > उत्तर प्रदेश > Uttar Pradesh:  पत्नी को इंस्टाग्राम पर हुआ दूसरे युवक से प्यार, पति की हत्या कराने बुलाए हथियार बंद बदमाश

Uttar Pradesh: महिला के पति ने पत्नी पर प्रेमी से मिलकर उसकी हत्या कराने के लिए गुंडे बुलाने का आरोप लगाकर सबको हैरान कर दिया। पूरा मामला सदर कोतवाली के सतरवांश गांव का है

Uttar Pradesh: यूपी के ललितपुर से है जहां एक गांव में ग्रामीणों ने दो हथियार बंद बदमाशों को महिला का अपहरण कर्ता समझकर दबोच लिया और उनकी जमकर धुनाई कर पुलिस सुपुर्द कर दिया,,वही महिला के पति ने पत्नी पर प्रेमी से मिलकर उसकी हत्या कराने के लिए गुंडे बुलाने का आरोप लगाकर सबको हैरान कर दिया। पूरा मामला सदर कोतवाली के सतरवांश गांव का है जहां आज गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब दो हथियारबंद बदमाश गांव की एक महिला को गाड़ी में बैठाने का प्रयास कर रहे थे, ग्रामीणों ने गाड़ी में बैठे लोगों को महिला का अपहरण कर्ता समझकर दबोच लिया और जमकर धुनाई कर  पुलिस के सुपुर्द कर दिया।

प्रेम प्रंसग के चलते प्रेमी से मिलकर हत्या

वही महिला के ससुर और पति ने पत्नी पर अन्य युवक से प्रेम प्रंसग के चलते प्रेमी से मिलकर उसकी हत्या कराने के लिए हथियारबंद बदमाशों को गांव में बुलाने का आरोप लगाया कर सबको हैरान कर दिया है। वही ग्रामीणों ने बताया कि पकड़े गए युवक दिन भर से गांव में घूम रहे थे,तभी राजेश सोनी आया और गांव बालों को बताया कि कुछ लोग उसे जान से मारने की फिराक में है। जिसके बाद ग्रामीणों ने दो लोगों को दबोच लिया वही तीन लोग भागने में कामयाब हो गए,दोनों के पास से दो देशी तमंचा और छुरी भी मौजूद थी जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया था।

पुलिस ने क्या कहा?

वही पुलिस ने बताया की महिला सोनिका सोनी की इंस्टाग्राम पर मध्य प्रदेश के छतरपुर निवासी अरविंद राजा नाम के युवक से दोस्ती हो गई थी,जिससे अरविंद राजा गांव में अपने एक साथी के साथ महिला से मिलने आया था जहां ग्रामीणों ने उनके पकड़ लिया,पुलिस ने दोनों युवकों के पास से अवैध तमंचा जिंदा कारतूस बरामद किया है दोनों बदमाश पुलिस की गिरफ्त में है आगे की जांच पड़ताल जारी है। बहरहाल पुलिस ने अपहरण की घटना को सिरे से नकार दिया है।

