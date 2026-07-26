बच्चे ने पैंट में कर दिया पेशाब तो गुस्से से लाल हो गई शिक्षिका, दूसरे कमरे में ले जाकर प्राइवेट पार्ट में लगा दिया आग

UP Varanasi Crime: उत्तर प्रदेश के वाराणसी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जिसे सुनने के बाद आप अंदर तक हिल जाएंगे. दरअसल, पूरा मामला यह है कि लालपुर-पांडेयपुर थाना क्षेत्र के सेरीन सोनी प्ले स्कूल काशी इन्कलेव की एक शिक्षिका पर एक मासूम छात्र के साथ मारपीट करने और उसके प्राइवेट पार्ट को जलाने का आरोप लगा है. इस पूरे मामले पर छात्र के वकील पिता ने लालपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है. इसके आधार पर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

लालपुर पांडेपुर थाना क्षेत्र के निजी स्कूल सेरीन सोनी की शिक्षिका पर नर्सरी के 5 साल के छात्र के साथ अमानवीय व्यवहार करने का आरोप लगाया गया है.

पीडित के पिता ने क्या कहा?

पीड़ित के पिता ने लालपुर-पांडेयपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और टीचर, प्रिंसिपल और स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. अकथा पहड़िया का 5 साल का बेटा सेरीन सोनी स्कूल काशी इन्कलेव में नर्सरी का छात्र है. जानकारी सामने आ रही है कि 24 जुलाऊ को बच्चे ने टॉयलेट जाने की इजाजत मांगी, लेकिन शिक्षिका प्रीति कुशवाहा ने मना कर दिया. जिसकी वजह से बच्चे ने अपनी पैंट में ही पेशाब कर दिया. इसके बाद शिक्षिका बच्चे को दूसरे कमरे में ले गई और गैस लाइटर से उसके प्राइवेट पार्ट को दाग दिया.

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बच्चे के साथ की मारपीट

जानकारी सामने आ रही है कि उन्होंने बच्चे के साथ मारपीट भी की और धमकी दी कि अगर ऐसी गलती दोबारा हुई तो और बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा. इस मामले पर पीड़िता के पिता का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि घर लौटने पर बच्चे ने पूरी घटना बताई. उन्होंने शिक्षिका से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनकी कॉल का कोई जवाब नहीं मिला.

स्कूल प्रिंसिपल ने नहीं किया सहयोग

बताया जा रहा है कि बाद में स्कूल प्रिंसिपल से बातचीत करने पर भी कोई सहयोग नहीं मिला, बल्कि धमकी भरा जवाब मिला. स्कूल जाने पर भी प्रिंसिपल और मैनेजर ने कोई मदद करने से इन्कार कर दिया. पीड़ित के पिता ने लालपुर-पांडेयपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद टीचर और संबंधित लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. पुलिस ने दोपहर में मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी है.

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