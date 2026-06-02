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कमरे के अंदर जवान बेटे ने पिता को ऐसा क्या करते देखा? गुस्से से हो गया लाल फिर…

Rajdev Singh Murder Case: उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में पिता के अवैध संबंध से तंग आकर बेटे ने पिता की हत्या कर दी. पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

By: Sohail Rahman | Published: June 2, 2026 1:25:59 PM IST

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बेटे ने पिता को उतारा मौत के घाट
उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बेटे ने पिता को उतारा मौत के घाट


Rajdev Singh Murder Case: उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में हुए एक सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है. बताया जा रहा है कि जिस बेटे ने अपने पिता की हत्या के बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की थी, वही इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड निकला. पुलिस ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई करते हुए आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किए गए सामान भी बरामद कर लिए गए हैं.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये पूरा मामला म्योरपुर थाना क्षेत्र के कुण्डाडीह गांव का है. जहां 29 मई को राजदेव सिंह की हत्या कर दी गई थी. घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई. शुरुआती तौर पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्जल कराया गया और पुलिस ने जांच शुरू कर दी.

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पुलिस ने जुटाए साक्ष्य

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए, पुलिस ने तकनीकी जांच की और कई लोगों से पूछताछ की. जांच के दौरान पुलिस को कुछ ऐसे सुराग मिले, जिनके आधार पर शक मृतक के बेटे रवि कुमार पर गया. पुलिस ने इसके बाद जब रवि कुमार से गहन पूछताछ की तो उसने पूरा सच कबूल किया. इसके बाद आरोपी ने बताया कि उसके पिता के एक महिला से कथित अवैध संबंध थे, जिसको लेकर परिवार में अक्सर विवाद होता था. इस बात से वह काफी नाराज रहता था और लंबे समय से मन में गुस्सा पाले हुए था. बताया जा रहा है कि पिता के अवैध संबंध की वजह से बेटे ने पिता की हत्या करने की योजना बनाई. पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी ने पहले पूरी साजिश तैयार की और फिर घटना को अंजाम दिया.

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कैसे की हत्या?

जांच में सामने आया है कि घटना वाले दिन रवि कुमार अपने पिता को जमीन दिखाने के बहाने में जंगल में ले गया. जहां सुनसान जगह पर उसने पहले गमछे की मदद से उन्हें गिराया और फिर पत्थर से सिर पर कई बार वार किए. जब राजदेव सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए तो आरोपी ने सर्जिकल ब्लेड से उनका गला काट दिया. इस तरह उसने बेहद बेरहमी से अपने पिता की हत्या कर दी.

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Tags: crime newsUP News
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