समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर चला योगी सरकार का बुलडोजर, 21 साल पुरानी बिल्डिंग मिट्टी में मिल गई

Samajwadi Party Office: उत्तर प्रदेश के सीतापुर से सुबह-सुबह एक बड़ी खबर सामने आ रही है. जहां समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर योगी सरकार का बुलडोजर चला दिया गया है. बताया जा रहा है कि टाउन हॉल कॉम्प्लेक्स में नजूल जमीन पर 21 साल पहले बने इस दफ्तर को 4 बुलडोजरों की मदद से जमींदोज कर दिया गया. इस कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा. प्रशासन के नोटिस के बाद समाजवादी पार्टी के दफ्तर को 2 दिन पहले ही खाली करा लिया गया था.

टाउन हॉल कॉम्प्लक्स में नजूल जमीन समाजवादी पार्टी के दफ्तर संचालन के लिए 15 जनवरी 2005 को तत्कालीन नगर पालिका परिषद अध्यक्ष राधेश्याम जायसवाल ने नियमों का उल्लंघन करते हुए आवंटित थी.

सालाना किराया मात्र 100 रुपये था

जिसके बारे में बताया जा रहा है कि सालाना किराया मात्र 100 रुपये था. नगर पालिका ने आवंटन प्रक्रिया में नियमों के उल्लंघन के कारण पहले ही आवंटन रद्द कर दिया था. आवंटन रद्द होने के बावजूद समाजवादी पार्टी का कार्यालय अवैध रूप से चल रहा था. 8 जून को जिला मजिस्ट्रेट की अदालत ने 15 दिनों के भीतर दफ्तर खाली करने का आदेश जारी किया गया था.







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सपा जिलाध्यक्ष ने क्या कहा?

इस पूरे मामले पर सपा जिलाध्यक्ष छत्रपाल यादव ने समय सीमा खत्म होने से लगभग 2 दिन पहले दफ्तर खाली कर दिया था. सोमवार सुबह प्रशासनिक अधिकारी बुलडोजर लेकर समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंचे और इमारत को ढहा दिया था. अधिकारियों ने कहा कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.

नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी ने क्या कहा?

नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी सीमा सिंह ने बताया कि संबंधित पक्ष को नियमों के अनुसार औपचारिक नोटिस दिया गया था. तय 15 दिनों की अवधि के बाद जमीन खाली कराई गई, क्योंकि उस पर अवैध कब्जा था. वहां एक राजनीतिक पार्टी का दफ्तर चल रहा था. प्रशासन का मकसद जमीन को कब्जे मे मुक्त कराना और उसे सरकारी कॉलेज के निर्माण के लिए सुरक्षित करना है.

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