UP News: 22 दिन बाद घर लौटी पत्नी, बोली- प्रेमी के साथ जाना है… पति ने फिर जो किया, सीतापुर के मामले ने मचाई सनसनी!

UP News: उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले से एक ऐसा हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया से लेकर आम लोगों के बीच हलचल मचा दी है. आमतौर पर पारिवारिक विवादों या प्रेम प्रसंगों में मारपीट, थाने-कचहरी और हंगामे की खबरें देखने को मिलती हैं, लेकिन इस मामले में एक पति ने जो कदम उठाया उसने सबको अछंभे में डाल दिया. 17 साल की लंबी शादीशुदा जिंदगी और दो बड़े बच्चों के माता-पिता बनने के बाद, पति ने अपनी मर्जी से अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ विदा कर दिया. इस अजीबोगरीब फैसले के बाद से यह पूरा मामला हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ है.

फेसबुक रील्स से शुरू हुई दोस्ती, तोड़ा 17 साल का रिश्ता

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, विपिन भर्गव और रेखा की शादी 12 मार्च 2009 को हुई थी. दोनों के दो बेटे भी हैं, जिनकी उम्र 16 साल और 14 साल है. परिवार हंसी-खुशी चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ समय से पत्नी रेखा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने लगी थी और रील्स बनाने लगी थी. इसी दौरान फेसबुक के जरिए उसकी पहचान अंबेडकर नगर के रहने वाले राहुल कुमार उपाध्याय से हुई. धीरे-धीरे यह जान-पहचान गहरी दोस्ती में और फिर प्यार में बदल गई. पति विपिन का आरोप है कि रेखा ने बाद में राहुल के साथ ही अपनी पूरी जिंदगी बिताने की इच्छा जाहिर की, जिससे घर में तनाव बढ़ गया था.

22 दिन बाद लौटी पत्नी, सामने रखी अपनी जिद

बताया जा रहा है कि रेखा कुछ दिन पहले अचानक घर छोड़कर चली गई थी, जिसके बाद पति विपिन ने पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज कराई थी. करीब 22 दिनों तक गायब रहने के बाद रेखा 14 अक्टूबर को वापस लौटी. घर लौटने के बाद उसने अपने पति के साथ रहने से साफ इनकार कर दिया और जिद पर अड़ गई कि वह अब राहुल के साथ ही रहना चाहती है. इस स्थिति के बाद परिवार में काफी मंथन हुआ और आखिरकार पति ने कोई खूनी संघर्ष या हंगामा करने के बजाय अपनी पत्नी की खुशी और उसकी मर्जी के आगे झुकने का फैसला किया.

हनुमान मंदिर में करा दी प्रेमी संग शादी, खुद गाड़ी में बैठाया

मामला तब और ज्यादा चर्चा में आया जब पति विपिन ने तहसील जाकर जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी की. इसके बाद वह खुद अपनी पत्नी रेखा और उसके प्रेमी राहुल कुमार उपाध्याय को लेकर एक हनुमान मंदिर गया. हैरानी की बात यह है कि मंदिर में दोनों ने एक-दूसरे को वरमाला पहनाई. इसके बाद विपिन ने अपनी पत्नी को खुद गाड़ी में बैठाकर दिल्ली के लिए रवाना किया, जहां राहुल और उसके साथी जा रहे थे. विपिन का कहना है कि अब वह बिना किसी कड़वाहट के अपने दोनों बेटों के साथ अपनी जिंदगी आगे बढ़ाना चाहते हैं.

सीतापुर : 17 साल की शादी का अंत, पति ने पत्नी को प्रेमी के साथ किया विदा! मिश्रिख में पत्नी 22 दिन बाद लौटी और प्रेमी के साथ रहने की इच्छा जताई। पति विपिन भार्गव के मुताबिक, दोनों की शादी 12 मार्च 2009 को हुई थी। फेसबुक के जरिए पत्नी की अम्बेडकर नगर निवासी राहुल से दोस्ती हुई थी। तहसील में कागजी कार्रवाई के बाद पति ने पत्नी को दिल्ली के लिए विदा किया। #Sitapur #Mishrikh #UPNews #ViralNews #RelationshipNews — India News UP/UK (@IndiaNewsUP_UK) October 19, 2026

अब बच्चों का क्या होगा? समझौते को लेकर छिड़ी बहस

इस पूरी घटना में सबसे बड़ा सवाल बच्चों के भविष्य को लेकर है. 16 और 14 साल के दोनों बेटे इस पारिवारिक उथल-पुथल के बीच मुख्य रूप से प्रभावित हुए हैं, हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात की पूरी जानकारी नहीं है कि बच्चे फिलहाल किसके पास रह रहे हैं. इसके अलावा, जानकारों का यह भी मानना है कि मंदिर में हुई यह रस्म या कागजी समझौता कोई कानूनी तलाक नहीं है. शादी का कानूनी स्टेटस क्या है, यह आगे के औपचारिक दस्तावेजों और कानूनी प्रक्रियाओं पर ही निर्भर करेगा. फिलहाल, यह मामला निजी पसंद, पारिवारिक समझौते और सोशल मीडिया के दौर के रिश्तों की उलझनों को लेकर हर किसी को हैरान कर रहा है.

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