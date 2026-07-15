तुम्हारी बेटी को कमरे में दफना दिया है…दहेज में 1 लाख रुपये की मांग को लेकर पति ने की पत्नी की हत्या, फिर सास को किया कॉल

UP Crime: उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से दहेज हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. इस पूरे मामले में चौंकाने वाली बात यह है कि शादी को डेढ़ महीने का समय भी नहीं हुआ था और आरोपी शमशेर अहमद ने 1 लाख रुपये दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर अपनी 20 साल की पत्नी मुफीदूननिशा की हत्या कर दी और उसके शव को घर के एक कमरे में दफना दिया. इसके बाद अगले दिन यानी 14 जुलाई को उसने अपनी सास को फोन करने बताया कि उसने उसकी बेटी की हत्या कर दी है और शव को घर में ही दफना दिया है.

जानकारी मिलने के तुरंत बाद मां डुमरियागंज पुलिस थाने पहुंची और औपचारिक शिकायत दर्ज कराई और पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी. जिसके बाद पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और कमरे से शव को बाहर निकाला और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

क्या है पूरा मामला?

मामले की जानकारी के अनुसार, 1 जून, 2026 को संत कबीन नगर जिले के दुधारा पुलिस स्टेशन क्षेत्र के दशहवा गांव की रहने वाली सफीनुन्नीशा की 20 साल की बेटी मुफीदूननिशा की शादी मुस्लिम रीति-रिवाजों से शमशेर अहमद से हुई थी. जानकारी के अनुसार, अहमद हबीबुल्लाह का बेटा था और सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज पुलिस स्टेशन क्षेत्र के चकमझरी गांव का रहने वाला था.

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1 लाख रुपये के लिए करने लगे परेशान

शादी के बाद ससुराल वाले एक लाख रुपये दहेज की मांग को लेकर महिला को परेशान करने लगे. इसके बाद 14 जुलाई को उसके पति शमशेर अहमद ने अपनी सास को फोन करके बताया कि उसने उनकी बेटी को मार डाला है और उसे घर के अंदर ही दफना दिया है.

पुलिस ने क्या कहा?

इस पूरे मामले पर सीओ बृजेश सिंह का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी पति शमशेर अहमद, ससुर हबीबुल्लाह और सास खुशबून्नीशा को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है. इस पूरे मामले पर मृतका की मां का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि मैंने अपनी बेटी की शादी 1 जून को ही की थी; सिर्फ डेढ़ महीना हुआ था. मुझे फोन करके बोला कि मैंने तुम्हारी बेटी को मार डाला है और उसे दफना दिया है. मेरी बेटी बेगुनाह थी. उसने मुझे नहीं बताया कि यह सब कैसे हुआ. मैंने यह शादी मुंबई से तय की थी.

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