उत्तर प्रदेश में दर्दनाक हादसा, रेलवे ट्रैक पार करते समय ट्रेन की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत

Railway Accident News: उत्तर प्रदेश से एक दर्दनाक खबर सामने आ रही है. जानकारी सामने आ रही है कि शाहजहांपुर जिले के रोजा थाना क्षेत्र में आज यानी बुधवार (24 दिसंबर, 2025) को एक बड़ा ट्रेन हादसा हो गया. लखनऊ से आ रही एक तेज़ रफ़्तार ट्रेन ने रोज़ा में रेलवे केबिन के पास ट्रैक पार कर रहे लोगों को टक्कर मार दी. इस दर्दनाक हादसे में पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.

घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे पुलिस और सिविल पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने सभी पांच शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग वहां जमा हो गए.

कहां हुआ है यह हादसा? (Where did this accident happen?)

रेलवे पुलिस के मुताबिक, यह हादसा अटसलिया रेलवे क्रॉसिंग से थोड़ी दूरी पर रोज़ा में रेलवे केबिन के पास हुआ. दो पुरुष, एक महिला और दो बच्चे, सभी एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर रेलवे ट्रैक पार कर रहे थे, तभी एक तेज़ रफ़्तार मालगाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी. पांचों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों की पहचान की जा रही है. घटना की जांच जारी है.







मृतकों की हुई पहचान (The deceased have been identified)

रिपोर्ट्स के मुताबिक, रोज़ा थाना क्षेत्र के बांका गांव के रहने वाले हरिओम सैनी अपने साले सेतपाल, साली पूजा और दो बच्चों, सूर्या (2) और निधि (4) के साथ बाज़ार से घर लौट रहे थे. वे सभी एक ही मोटरसाइकिल पर सवार थे और रोज़ा पावर केबिन के पास रेलवे ट्रैक पार कर रहे थे, तभी अचानक एक तेज़ रफ़्तार मालगाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी. पांचों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.

दुर्घटना के बाद किसी ने रेलवे अधिकारियों और पुलिस को हादसे की जानकारी दी. सूचना मिलने के तुरंत बाद GRP और स्थानीय थाना की पुलिस टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. उन्होंने मृतकों के परिवारों को भी हादसे की सूचना दी. हादसे की वजह मृतकों की लापरवाही बताई जा रही है. बताया जा रहा है कि वे रेलवे ट्रैक के बगल में पैदल चलने वाले रास्ते पर मोटरसाइकिल चला रहे थे, तभी ट्रेन ने उन्हें टक्कर मार दी.

शाहजहांपुर एसपी ने क्या कहा?

दुर्घटना के बारे में शाहजहांपुर पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी का बयान सामने आया है. जिसमे उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि रोज़ा थाना क्षेत्र में मालगाड़ी की टक्कर से पांच लोगों की मौत हो गई. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. रोज़ा पुलिस और रेलवे पुलिस को पूरे मामले की जांच करने और आगे की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.

