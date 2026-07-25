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आधार कार्ड मांगने के बहाने घुसा, घर पर अकेली महिला का मुंह दबाया और करने लगा…बेटे के पहुंचते ही हुआ फरार

UP Crime: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में घर पर अकेली महिला को देखकर एक युवक आधार कार्ड मांगने के बहाने घर में घुसा और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा.

By: Sohail Rahman | Published: July 25, 2026 11:44:13 AM IST

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में घर पर अकेली महिला के साथ छेड़छाड़
उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में घर पर अकेली महिला के साथ छेड़छाड़


UP Crime: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां घर में अकेली महिला को देखकर अचानक एक युवक आधार कार्ड मांगने के बहाने घर में घुसा और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा. जब महिला ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट की. शोर-शराबा सुनने के बाद महिला का बेटा मौके पर पहुंचा, जिसके बाद आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गया.

जानकारी सामने आ रही है कि पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

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क्या है पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार, यह घटना 23 जुलाई को दोपहर करीब 12:30 बजे की बताई जा रही है. जो कि मदनापुर थाना क्षेत्र के एक गांव में घटित हुई. बताया जा रहा है कि उस समय पीड़िता घर पर अकेली थी. आरोप है कि गांव का ही रहने वाला कुलदीप यादव आधार कार्ड मांगने के बहाने उसके घर में घुसा. इस पूरे मामले पर महिला ने आरोप लगाते हुए कहा कि घर में घुसने के बाद आरोपी ने पहले यह पक्का किया कि आसपास कोई और तो नहीं है. इसके बाद उसने महिला का मुंह बंद कर दिया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा. जब महिला ने विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट की.

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बेटे के आने पर फरार हुआ आरोपी

जानकारी सामने आ रही है कि घटना के दौरान शोर सुनकर महिला का बेटा मौके पर पहुंच गया. बेटे को देखते ही आरोपी कुलदीप यादव महिला को जान से मारने की धमकी देकर वहां से भाग गया. पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर लिया है. इस पूरे मामले पर पुलिस का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि मामले की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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Tags: crime newshome-hero-pos-7UP News
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