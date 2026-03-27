UP New Academic Session: नए सत्र के साथ 1 अप्रैल से UP स्कूलों में बड़े बदलाव: टाइमिंग से लेकर नियमों तक जानें क्या-क्या बदलेगा

UP New Academic Session: उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग ने छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए नई पहल शुरू की है. अप्रैल से शुरू होने वाले नए शैक्षणिक सत्र में स्कूलों की प्रार्थना सभा में अब केवल भजन नहीं, बल्कि रोजाना समाचार भी पढ़े जाएंगे. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के निर्देश के अनुसार, छात्र-छात्राएं प्रतिदिन प्रमुख खबरों की सुर्खियां पढ़कर सुनाएंगे. इसका उद्देश्य छात्रों में समसामयिक घटनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उनमें सार्वजनिक बोलने का आत्मविश्वास विकसित करना है.

भाषा और ज्ञान दोनों पर जोर

इस पहल का मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि छात्रों की भाषा क्षमता को भी मजबूत करना है. शिक्षक कठिन शब्दों का सही उच्चारण सिखाएंगे और उनके अर्थ समझाएंगे, जिससे विद्यार्थियों की शब्दावली और लेखन कौशल बेहतर होगा.

स्कूलों में मोबाइल फोन पूरी तरह बैन

विभाग ने छात्रों के मोबाइल फोन लाने पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है. इस फैसले के पीछे कारण है कि ज्यादा स्क्रीन टाइम से बच्चों की पढ़ाई, आंखों की सेहत और मानसिक विकास पर नकारात्मक असर पड़ रहा है. ऑनलाइन गेम्स की लत को भी एक बड़ी चिंता बताया गया है. हालांकि मोबाइल पर रोक लगाई गई है, लेकिन तकनीक को पूरी तरह नकारा नहीं गया है. छात्रों के लिए व्यक्तिगत ईमेल आईडी बनाई जाएगी और उन्हें इसके सुरक्षित उपयोग की ट्रेनिंग दी जाएगी. स्मार्ट क्लास और ऑनलाइन लर्निंग को भी बढ़ावा दिया जाएगा.

डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी मिलेगी मदद

छात्रों को पढ़ाई में सहायता के लिए Khan Academy, The Teacher App और Manodarpan जैसे प्लेटफॉर्म्स की जानकारी दी जाएगी. इसके साथ ही करियर एडवाइजरी ऐप्स के जरिए उन्हें भविष्य की दिशा तय करने में मदद मिलेगी.

पारंपरिक और डिजिटल शिक्षा का संतुलन

इस नई व्यवस्था के जरिए विभाग पारंपरिक अखबार पढ़ने की आदत और आधुनिक डिजिटल शिक्षा के बीच संतुलन बनाना चाहता है. इससे छात्र न सिर्फ ज्ञान में आगे बढ़ेंगे, बल्कि तकनीक का जिम्मेदारी से उपयोग करना भी सीखेंगे.