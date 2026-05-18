Home > उत्तर प्रदेश > UP Teacher Job: उत्तर प्रदेश में 20 हजार से ज्यादा शिक्षकों की निकलेगी भर्ती, सीएम योगी ने किया बड़ा एलान

UP Teacher Job: उत्तर प्रदेश में 20 हजार से ज्यादा शिक्षकों की निकलेगी भर्ती, सीएम योगी ने किया बड़ा एलान

UP Teacher Job 2026: उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की नौकरी का इंतजार कर रहे लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है. जिसको लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है.

By: Sohail Rahman | Last Updated: May 18, 2026 4:26:39 PM IST

उत्तर प्रदेश में 20 हजार से ज्यादा शिक्षकों की निकलेगी भर्ती
उत्तर प्रदेश में 20 हजार से ज्यादा शिक्षकों की निकलेगी भर्ती


UP Teacher Job 2026: उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द शिक्षण पदों के लिए बड़े पैमाने पर भर्ती होने वाली है. उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग फिलहाल इस बड़ी भर्ती प्रक्रिया की तैयारी कर रहा है. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पूरे राज्य में शहरी परिषद स्कूलों के लिए 11,508 सहायक शिक्षकों की भर्ती की जाएगी. इसके अलावा, उच्च प्राथमिक स्कूलों में 10,000 अनुदेशकों (Instructors) की नियुक्ति की भी तैयारी चल रही है.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लंबे अंतराल के बाद बेसिक शिक्षा विभाग अब सीधी भर्ती करने जा रहा है. अब तक मिली जानकारी के मुताबिक, सभी 75 जिलों से खाली पदों का विवरण आयोग को भेज दिया गया है. उम्मीद है कि आयोग जल्द ही आवेदन प्रक्रिया शुरू कर देगा. यह राज्य के उन युवाओं के लिए एक बेहतरीन अवसर है जो सरकारी नौकरी की तलाश में हैं.

You Might Be Interested In

शिक्षकों की कमी होगी दूर

बताया जा रहा है कि इस भर्ती अभियान का मुख्य उद्देश्य शहरी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करना है. इसके अलावा, रिपोर्टों से पता चलता है कि यदि छात्रों की संख्या बढ़ती रही तो भविष्य में और भी भर्ती अभियान चलाए जा सकते हैं. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संकेत दिया है कि भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जानी चाहिए. राज्य के जो युवा उम्मीदवार शिक्षक भर्ती के अवसरों का इंतजार कर रहे थे, उन्हें पुरजोर सलाह दी जाती है कि वे इस मौके का लाभ उठाएं और तुरंत अपनी तैयारी शुरू कर दें. उम्मीद है कि भर्ती की आधिकारिक अधिसूचना अगले कुछ महीनों के भीतर जारी कर दी जाएगी.

यह भी पढ़ें – Premanand Maharaj Health Update: प्रसिद्ध संत प्रेमानंदजी महाराज की तबीयत खराब! अनिश्चितकाल के लिए स्थगित सारे कार्यक्रम

किस विभाग ने निकाली भर्ती?

यह भर्ती अभियान उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है. इसलिए भर्ती की आधिकारिक अधिसूचना केवल विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ही प्रकाशित की जाएगी. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम जानकारियों से अवगत रहने के लिए समय-समय पर उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाते रहें और अधिसूचना जारी होते ही तुरंत अपने आवेदन जमा कर दें. भर्ती प्रक्रिया में शामिल कार्यप्रणाली और प्रक्रियागत चरणों के बारे में विस्तृत जानकारी आधिकारिक अधिसूचना में दी जाएगी.

यह भी पढ़ें – एक करोड़ की शादी के बाद भी जारी रही दहेज की मांग, विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पति और ससुर हिरासत में

Tags: UP News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

Diet Plan: 21 दिन में थायरॉइड कंट्रोल!

May 18, 2026

दवाइयां क्यों खाना? 5 सुपरफूड में मिलेंगे सारे सप्लीमेंट्स!

May 18, 2026

घर में इस दिशा में लगाएं मनी प्लांट, बढ़ सकती...

May 17, 2026

तरबूज खाने से क्यों खत्म हो रहीं जिंदगियां?

May 17, 2026

फटे दूध से झटपट बनाएं 5 मिठाईयां

May 17, 2026

नुसरत भरूचा जीती हैं लग्जरी लाइफस्टाइल

May 17, 2026
UP Teacher Job: उत्तर प्रदेश में 20 हजार से ज्यादा शिक्षकों की निकलेगी भर्ती, सीएम योगी ने किया बड़ा एलान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

UP Teacher Job: उत्तर प्रदेश में 20 हजार से ज्यादा शिक्षकों की निकलेगी भर्ती, सीएम योगी ने किया बड़ा एलान
UP Teacher Job: उत्तर प्रदेश में 20 हजार से ज्यादा शिक्षकों की निकलेगी भर्ती, सीएम योगी ने किया बड़ा एलान
UP Teacher Job: उत्तर प्रदेश में 20 हजार से ज्यादा शिक्षकों की निकलेगी भर्ती, सीएम योगी ने किया बड़ा एलान
UP Teacher Job: उत्तर प्रदेश में 20 हजार से ज्यादा शिक्षकों की निकलेगी भर्ती, सीएम योगी ने किया बड़ा एलान