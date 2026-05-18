UP Teacher Job: उत्तर प्रदेश में 20 हजार से ज्यादा शिक्षकों की निकलेगी भर्ती, सीएम योगी ने किया बड़ा एलान

UP Teacher Job 2026: उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द शिक्षण पदों के लिए बड़े पैमाने पर भर्ती होने वाली है. उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग फिलहाल इस बड़ी भर्ती प्रक्रिया की तैयारी कर रहा है. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पूरे राज्य में शहरी परिषद स्कूलों के लिए 11,508 सहायक शिक्षकों की भर्ती की जाएगी. इसके अलावा, उच्च प्राथमिक स्कूलों में 10,000 अनुदेशकों (Instructors) की नियुक्ति की भी तैयारी चल रही है.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लंबे अंतराल के बाद बेसिक शिक्षा विभाग अब सीधी भर्ती करने जा रहा है. अब तक मिली जानकारी के मुताबिक, सभी 75 जिलों से खाली पदों का विवरण आयोग को भेज दिया गया है. उम्मीद है कि आयोग जल्द ही आवेदन प्रक्रिया शुरू कर देगा. यह राज्य के उन युवाओं के लिए एक बेहतरीन अवसर है जो सरकारी नौकरी की तलाश में हैं.

शिक्षकों की कमी होगी दूर

बताया जा रहा है कि इस भर्ती अभियान का मुख्य उद्देश्य शहरी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करना है. इसके अलावा, रिपोर्टों से पता चलता है कि यदि छात्रों की संख्या बढ़ती रही तो भविष्य में और भी भर्ती अभियान चलाए जा सकते हैं. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संकेत दिया है कि भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जानी चाहिए. राज्य के जो युवा उम्मीदवार शिक्षक भर्ती के अवसरों का इंतजार कर रहे थे, उन्हें पुरजोर सलाह दी जाती है कि वे इस मौके का लाभ उठाएं और तुरंत अपनी तैयारी शुरू कर दें. उम्मीद है कि भर्ती की आधिकारिक अधिसूचना अगले कुछ महीनों के भीतर जारी कर दी जाएगी.

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किस विभाग ने निकाली भर्ती?

यह भर्ती अभियान उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है. इसलिए भर्ती की आधिकारिक अधिसूचना केवल विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ही प्रकाशित की जाएगी. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम जानकारियों से अवगत रहने के लिए समय-समय पर उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाते रहें और अधिसूचना जारी होते ही तुरंत अपने आवेदन जमा कर दें. भर्ती प्रक्रिया में शामिल कार्यप्रणाली और प्रक्रियागत चरणों के बारे में विस्तृत जानकारी आधिकारिक अधिसूचना में दी जाएगी.

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