Home > उत्तर प्रदेश > 6 साल की बच्ची से हुआ था दुष्कर्म, 5 दिनों से परेशान थी पुलिस; गमछा सूंघकर सीधे आरोपी के घर पहुंची ‘मैरी’

6 साल की बच्ची से हुआ था दुष्कर्म, 5 दिनों से परेशान थी पुलिस; गमछा सूंघकर सीधे आरोपी के घर पहुंची ‘मैरी’

Sambhal Crime: उत्तर प्रदेश के संभल में 6 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म के मामले की गुत्थी पुलिस ने पुलिस की विशेष प्रशिक्षित डॉग ‘मैरी’ की मदद से सुलझाया.

By: Sohail Rahman | Published: June 24, 2026 11:54:57 AM IST

उत्तर प्रदेश के संभल में डॉग मैरी ने सुलझाई दुष्कर्म की गुत्थी
उत्तर प्रदेश के संभल में डॉग मैरी ने सुलझाई दुष्कर्म की गुत्थी


Sambhal Crime: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में 6 वर्षीय मासूम बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है. जिसमें पुलिस पिछले 5 दिनों से हाथ-पैर मार रही थी. लेकिन पुलिस आरोपी तक पहुंच नहीं पा रही थी. पुलिस ने इस ब्लाइंड रेप केस में डॉग स्क्वॉड की मदद ली. तब जाकर पुलिस आरोपी तक पहुंच पाई. आरोपी को पकड़ने में मदद करने के लिए एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने मैरी को ₹10,000 का नकद इनाम देकर सम्मानित किया.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बबराला थाना क्षेत्र की 6 साल की बच्ची 18 जून को घर से खेलने के लिए निकली थी. जब वह काफी देर तक वापस नहीं लौटी तो परिवार वालों ने उसे तलाशना शुरू कर दिया.

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पिता की शिकायत पर मामला दर्ज

खोजबीन के दौरान वह अपने घर से लगभग 300 मीटर दूर एक जंगली इलाके के पास बेहोशी की हालत में मिली. परिवार वाले उसे तुरंत कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ले गए और पुलिस को सूचना दी. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने उसी रात घटनास्थल को सील कर दिया. अगले दिन फॉरेंसिक टीम ने मौके से सबूत इकट्ठा किए, जिसमें एक गमछा मिला था. इसके बाद बच्ची के पिता की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया.



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डॉग स्क्वॉड को किया गया तैनात

इस केस को सुलझाने के लिए एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने डॉग स्क्वॉड को तैनात किया. पुलिस ने डॉग ‘मैरी’ को घटनास्थल से मिले गमछे को सूंघाया गया. गंध सूंघते ही मैरी खेतों और जंगली इलाकों से होते हुए एक खास दिशा में आगे बढ़ी और पुलिस टीम को संदीप नाम के एक युवक के घर तक ले गई. जब पुलिस वहां पहुंची तो उसके परिवार वालों ने घर पर उसके होने से इन्कार कर दिया. हालांकि, जांच में पता चला कि पुलिस की हलचल हलचल का पता चलते ही वह भाग गया था.

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इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी की और बबराला-राजपुरा रोड पर आरोपी की तलाश के दौरान वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से एक देसी पिस्तौल बरामद किया.

Tags: crime newsUP News
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