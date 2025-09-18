रावण यात्रा देखने के बाद ऐसा हुआ कुछ, जिसकी परिजन ने नहीं की थी कल्पना
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज (Prayagraj)में चार दोस्त सड़के हादसे (Deadly Road Accident) का शिकार हो गए. सड़क दुर्घटना में चार दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई. आखिर क्या है पूरा मामला, जानने के लिए पढ़िए पूरी खबर.

By: DARSHNA DEEP | Last Updated: September 18, 2025 1:23:35 PM IST

4 people died on the spot while driving a speeding bike
4 people died on the spot while driving a speeding bike

Prayagraj Road Accident: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज (Prayagraj)में एक भीषण सड़क हादसे (Deadly Road Accident)का मामला सामने आया है. जहां, रावण शोभायात्रा (Ravan Shoba Yatra) देखने के बाद चार दोस्त एक ही बाइक पर सवार होकर अपनी घर की तरफ जा रहे थे, तभी उनकी  तेज रफ्तार बाइक (Over Speeding Bike) स्कूल के पास अनियंत्रित (Disbalance) होकर एक बिजली के खंभे से जा टकराई.

कितना भीषण था हादसा

जानकारी के मुताबिक, यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि चारों दोस्त सड़क पर जा गिरे. लेकिन अपनी मौत से बेहद अंजान चारों क्या जानते थे कि कुछ ही देर में उनकी मौत होने वाली है. उसी दौरान एक अज्ञात वाहन ने आकर उन्हें बुरी तरह से कुचल दिया. जिससे तीनों युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. वहीं, चौथे युवक की इलाज के दौरान दर्दनाक मौत हो गई. 

घटना के बाद हुई मृतकों की पहचान

इस दर्दनाक हादसे में अपनी जान गंवाने वाले युवकों की पहचान हुई है. जिनमें आशुतोष उम्र (22 वर्ष), शनि गौतम (16 वर्ष), और आदर्श (15 वर्ष) के रूप में हुई है. ये वहीं तीनों युवक है जिनकी मौके पर ही मौत हो गई थी. तो वहीं दूसरी तरफ इलाज के दौरान अपना दम तोड़ने वाले कार्तिकेय को ट्रॉमा सेंटर (Trauma Center) में भर्ती कराया गया था, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था. 

पुलिस ने हादसे की जांच पड़ताल की शुरू

हादसे की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने चारों मृतक युवकों के शव को पोस्टमार्टम (Postmortem)के लिए अस्पताल में भेज दिया. फिलहाल, पुलिस CCTV फुटेज की मदद से अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी हुई है, ताकी जल्द से जल्द आरोपी वाहन चालक को गिरफ्तार किया जा सके. मौत की खबर सुनते ही चारों के परिवारजनों में मातम पसर गया.

तेज रफ्तार ने ली युवकों की जान

इस सड़क दुर्घटना से एक बात साबित होती है कि तेज रफ्तार और लापरवाही (Carelessness) की अकसर सड़क हादसों की वजह बनती है. इस घटना के बाद से हर किसी को सावधान (Alert) हो जाना चाहिए ताकि भविष्य में जब भी कोई वाहन चलाएं तो सड़क नियमों का जरूर पालन करें. एक छोटी सी गलती भी कितनी बड़ी त्रासदी बन सकती है, यह बात इस सड़क दुर्घटना से ही पता चलता है.

