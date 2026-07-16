अजब प्रेम की गजब कहानी! न्यू यमुना ब्रिज पर अपनी जान देने आया था प्रेमी जोड़ा, युवक नदी में कूदा लेकिन युवती…

UP Crime: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में न्यू यमुना ब्रिज पर दिनदहाड़े हुई एक घटना ने सबको हैरान कर दिया है. दरअसल, जानकारी सामने आ रही है कि एक युवा जोड़ा कथित तौर पर आत्महत्या करने के इरादे से पुल पर पहुंचा था. चश्मदीदों के मुताबिक, दोनों कुछ देर तक पुल पर खड़े रहे. अचानक युवक यमुना नदी में कूद गया. उसके कूदते ही उसके साथ आई युवती वहां से चली गई.

इस घटना से पुल पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया. घटना का एक वीडियो भी सामने आया है और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

क्या है पूरा मामला?

बताया जा रहा है कि यह घटना न्यू यमुना ब्रिज पर हुई, जो प्रयागराज के सिटी ज़ोन में किडगंज पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आता है. युवक की पहचान मेजा के रहने वाले अन्नू गुप्ता के तौर पर हुई है. खबरों के मुताबिक वह अपनी प्रेमिका के साथ पुल पर आया था और चश्मदीदों का कहना है कि यह जोड़ा कथित तौर पर आत्महत्या करने के इरादे से वहां पहुंचा था. चश्मदीदों के अनुसार कुछ देर बाद अन्नू गुप्ता अचानक यमुना नदी में कूद गया. उसके कूदते ही साथ आई युवती तुरंत वहां से चली गई. इस मंजर को देखकर लोग हैरान रह गए और कई लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी.

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मौके पर पहुंची पुलिस

घटना की जानकारी मिलने पर किडगंज पुलिस और स्थानीय गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची. उन्होंने तुरंत बचाव अभियान शुरू किया. काफी मशक्कत के बाद युवक को सुरक्षित नदी से बाहर निकाला गया. इसके बाद उसे आगे की जरूरी कार्रवाई के लिए पुलिस हिरासत में ले लिया गया. पुलिस ने पुष्टि की कि युवक की जान बच गई है. जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उसे उसके परिवार को सौंप दिया गया; उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

दिनदहाड़े हुई इस घटना को देखने के लिए काफी देर तक लोगों की भीड़ जमा रही. राहगीरों और आसपास के लोगों ने यह घटना देखी और कई लोगों ने वीडियो भी बनाए जो अब सोशल मीडिया पर खूब शेयर किए जा रहे हैं.

पुलिस की जांच जारी

इस पूरे मामले पर पुलिस का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है. यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि किन हालात में युवक-युवती पुल पर पहुंचे और घटना के पीछे क्या वजह थी. पुलिस पूरी घटनाक्रम की जानकारी जुटाने के लिए उस युवती की भी तलाश कर रही है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि जांच से सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की जरूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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