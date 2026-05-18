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Video: घर में लगी आग के बीच महिला ने दिखाई बहादुरी, चादर-सीढ़ी के सहारे बचाई 3 बच्चों की जान लेकिन…

Prayagraj Fire Incident: प्रयागराज से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जहां घर में आग लगने के बाद मां ने अपने 3 बच्चों को चादर और सीढ़ी के सहारे बचाया. लेकिन खुद की जान नहीं बचा पाई और झुलसकर मौत हो गई.

By: Sohail Rahman | Last Updated: May 18, 2026 1:05:41 PM IST

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मां ने बहादुरी से बचाई 3 बच्चों की जान
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मां ने बहादुरी से बचाई 3 बच्चों की जान


Prayagraj Fire Incident: संगम नगरी प्रयागराज से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जहां एक घर में आग लगने के बाद मां ने एक साड़ी के सहारे अपने 3 बच्चों की जान बचाई. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसको लेकर महिला की बहादुरी की जमकर तारीफ की जा रही है. जानकारी सामने आ रही है कि मां ने अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना ही अपने तीनों बच्चों को सुरक्षित निकालने में सफल रही. हालांकि वह खुद आग और धुएं के जाल में फंस गई और अपनी जान गंवा बैठी.

यह दुखद घटना 12 मई, 2026 की बताई जा रही है. जोकि एक क्रॉकरी व्यापारी के घर पर हुई थी, लेकिन इस बहादुरी और त्रासदी को कैद करने वाला एक रूह कंपा देने वाला वीडियो इस शनिवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

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वायरल वीडियो में क्या है?

वायरल हो रहे इस वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि एक बहुमंजिला रिहायशी इमारत की निचली मंजिलों पर भीषण आग लग जाती है और पूरी इमारत से काले धुएं के गुबार उठने शुरू हो जाते हैं. वह महिला अपने 3 बच्चों के साथ इमारत की छत पर फंसी हुई थी. चारों ओर से धुएं और लपटों से घिरी महिला ने अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए लगभग 30 मिनट तक अकेले संघर्ष किया.



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महिला ने साहस का दिया परिचय

बिल्डिंग में आग जैसे-जैसे ऊपर की ओर फैलती गई, महिला ने असाधारण साहस का परिचय दिया. उसने अपने एक साल के मासूम बच्चे को एक चादर में लपेटा और गली के दूसरी ओर स्थित पड़ोसियों की छत की ओर बढ़ा दिया. पूरी मुस्तैदी से काम करते हुए पड़ोसियों ने हाथ बढ़ाकर बच्चे को सुरक्षित अपनी ओर खींच लिया.

इसके तुरंत बाद पड़ोसियों ने दोनों इमारतों के बीच एक लोहे की सीढ़ी लगाई. एक पल भी बर्बाद किए बिना मां ने उस सीढ़ी का इस्तेमाल करके अपनी दो छोटी बेटियों को एक-एक करके पड़ोसियों की छत पर पहुंचा दिया. मौत के जबड़ों से तीन जानें छीन लेने के बाद उसने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. 

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महिला की हो गई मौत

जब तीनों बच्चे सुरक्षित हो गए तो महिला ने खुद दूसरी ओर जाने की कोशिश की. हालांकि, तब तक पूरी छत ज़हरीले धुएं और लपटों की चपेट में आ चुकी थी. धुएं के कारण महिला का दम घुटने लगा और वह सीढ़ी तक पहुंचने में असमर्थ हो गई. पलक झपकते ही वह लपटों में घिर गई और वहीं उसने अपनी अंतिम सांस ली. इस दिल दहला देने वाले दृश्य को देखक वहां मौजूद लोगों की आंखों में आंसू आ गए. सोशल मीडिया पर लोगों द्वारा मां की बहादुरी की प्रशंसा की जा रही है.

Tags: UP Newsviral video
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