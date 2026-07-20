Home > उत्तर प्रदेश > मैं कूदने जा रहा हूं…न्यू यमुना ब्रिज पर छलांग लगाने से पहले पत्नी से करता रहा फोन पर बात, पीछे-पीछे पहुंची महिला ने भी…

मैं कूदने जा रहा हूं…न्यू यमुना ब्रिज पर छलांग लगाने से पहले पत्नी से करता रहा फोन पर बात, पीछे-पीछे पहुंची महिला ने भी…

UP Crime: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पति-पत्नी के बीच झगड़े के बाद पति ने न्यू यमुना ब्रिज से नदी में कूदकर अपनी जान दे दी. उसके पीछे-पीछे पहुंची पति ने भी नदी में छलांग लगा दी. हालांकि, गोताखोरों ने उसकी जान बचा ली.

By: Sohail Rahman | Published: July 20, 2026 11:44:47 AM IST

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में नदी में कूदकर पति ने दी जान, पुलिस ने बचाई पत्नी की जान
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में नदी में कूदकर पति ने दी जान, पुलिस ने बचाई पत्नी की जान


UP Prayagraj Crime: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पति-पत्नी के बीच झगड़े के बाद एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. बताया जा रहा है कि पति ने नई यमुना ब्रिज से नदी में कूदकर अपनी जान दे दी. इसके कुछ ही देर बाद मौके पर पहुंची उसकी पत्नी ने भी पुल से छलांग लगा दी. हालांकि, नदी में मौजूद नाविकों और गोताखोरों ने उसकी जान बचा ली. झगड़े के बाद घर से निकले मृतक की पहचान कैंट थाना क्षेत्र के अंतर्गत सर्कुलर रोड, नेवादा निवासी आकाश सोनकर के रूप में हुई है.

बताया जा रहा है कि वह सब्जी बेचने का काम करता था. पुलिस के अनुसार, रविवार शाम करीब 6:30 बजे किसी बात को लेकर उसकी पत्नी मुस्कान सोनकर से बहस हुई थी. गुस्से में आकर आकाश घर से निकल गया.

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न्यू ब्रिज से कूदने जा रहा हूं

वह फोन पर बात करता रहा; बताया जाता है कि घर से निकलने के बाद आकाश ने फोन पर अपनी पत्नी से कहा कि वह अपनी जान देने के लिए न्यू यमुना ब्रिज से कूदने जा रहा है. यह सुनकर मुस्कान उसके पीछे-पीछे पुल पर पहुंची. इस पूरे मामले पर चश्मदीदों का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि आकाश कुछ देर तक पुल पर खड़ा रहा और फोन पर बात करता रहा. फिर वह रेलिंग पर चढ़ा और यमुना में कूद गया.

यह भी पढ़ें – वो मर गया ठीक हुआ…पति को सांप से डंसवाने वाली पत्नी का कबूलनामा! दूसरी महिला से चल रहा था अफेयर

मौके पर पहुंची पुलिस

एक घंटे की मशक्कत के बाद निकाला गया. घटना के बाद पुल पर मौजूद लोगों ने शोर मचाया. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. नदी में पहले से मौजूद नाविकों और बाद में आए गोताखोरों ने आकाश की तलाश शुरू की. करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद उसे नदी से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. इस बीच, पति के नदी में कूदने की बात पता चलने पर मुस्कान ने भी पुल से छलांग लगा दी. गनीमत रही कि उस समय नीचे नाविक और गोताखोर मौजूद थे और उन्होंने तुरंत उसे बाहर निकाल लिया. इसके बाद उसे इलाज के लिए स्वरूप रानी नेहरू (SRN) अस्पताल में भर्ती कराया गया; उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.

इस मामले पर कीडगंज एसएचओ प्रीतम तिवारी का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि शुरुआती जांच में पति-पत्नी के बीच घरेलू विवाद की बात सामने आई है. आकाश के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

यह भी पढ़ें – भूरा निकला सुभान अहमद! पहले हिंदू युवती से धोखे से की शादी, फिर तीन बच्चों के बाद फोन पर दिया तीन तलाक

Tags: crime newsUP News
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