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यूपी में पोस्टर वार! कहीं माफिया का जिक्र तो कहीं परिवारवाद पर अखिलेश यादव को घेरा, सपा पार्टी पर साधा निशाना

Samajwadi Party Posters in UP: उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में लगे पोस्टरों को लेकर राजनीतिक चर्चा शुरू हो गई है. इन पोस्टरों में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को निशाने पर लिया गया है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: October 23, 2026 4:34:46 PM IST

समाजवादी पार्टी के यूपी में लगे विवादित पोस्टर्स
समाजवादी पार्टी के यूपी में लगे विवादित पोस्टर्स


यूपी के 15 जिलों में लगाए गए पोस्टरों के जरिए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर निशाना साधा गया है. इन पोस्टरों में अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और आजम खान की तस्वीरें लगाई गई हैं. साथ ही सपा के शासनकाल, परिवारवाद और पुराने फैसलों को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं.

किन जिलों में लगाए गए पोस्टर?

उत्तर प्रदेश के लखनऊ, बलिया, मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़, वाराणसी, बस्ती, हरदोई और सीतापुर समेत कई जिलों में ये पोस्टर लगाए गए हैं. इनमें तुकबंदी के जरिए सपा पर कटाक्ष किया गया है. एक पोस्टर पर लिखा है, ‘सपाइयों का क्या भरोसा, चाय, समोसा, रस मलाई, सारे माफिया अपने भाई.’ इन पोस्टरों के जरिए पार्टी की नीतियों और पुराने कार्यकाल को लेकर आलोचना की गई है. इन पोस्टर्स के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.



भर्ती और परिवारवाद को लेकर उठाए सवाल

पोस्टरों में साल 2013 की यूपीपीसीएस भर्ती परीक्षा का भी जिक्र किया गया है. इनमें दावा किया गया है कि 86 में से 56 पदों पर एक विशेष जाति के लोगों की भर्ती हुई थी. इसके अलावा, सपा पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए पोस्टर पर लिखा गया है, ‘दाल चावल और अचार, पार्टी मतलब एक परिवार.’

इफ्तार पार्टी, दंगों और बजट का भी जिक्र

कुछ पोस्टर्स अखिलेश यादव की इफ्तार पार्टी और सपा सरकार के दौरान हुए मुजफ्फरनगर दंगों का भी उल्लेख किया गया है. एक पोस्टर पर ‘दंगा, इफ्तार और बिरयानी’ लिखकर सपा सरकार के कार्यकाल पर सवाल उठाए गए हैं. इसके अलावा, अखिलेश सरकार के दौरान कब्रिस्तानों की बाउंड्री के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किए जाने को लेकर भी निशाना साधा गया है। इस संबंध में पोस्टर पर लिखा है, ‘खैनी और बनारसी पान, बजट चला गया कब्रिस्तान.’
 
एक अन्य पोस्टर पर ‘एक कचौड़ी, दो समोसा, गिरगिटेश का क्या भरोसा’ जैसी पंक्ति भी लिखी गई है. फिलहाल, इन पोस्टरों के जरिए सपा और अखिलेश यादव पर लगाए गए आरोपों को लेकर राजनीतिक चर्चा हो रही है.

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Tags: akhilesh yadavSamajwadi Partyup politicsuttar pradesh news
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