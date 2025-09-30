डेढ़ फुट के बाबा ने अपनी तरफ खींचा सभी का ध्यान, आखिर कौन हैं ये ?
उत्तर प्रदेश के नोएडा स्टेडियम (Noida Stadium) में डेढ़ फुट के बाबा (One and half foot baba) इन दिनों आकर्षण का केंद्र (Center of attraction) बने हुए हैं. उन्हें देखने लोगों की भारी भीड़ लगी रहती है.

By: DARSHNA DEEP | Published: September 30, 2025 6:12:58 PM IST

One and a half foot Baba in Noida
One and a half foot Baba in Noida

One and a half foot Baba in Noida: उत्तर प्रदेश के नोएडा स्टेडियम में डेढ़ फुट के बाबा काफी सुर्खियों में है. करीब 18 इंच यानी डेढ़ फुट के ये बाबा अपनी शारीरिक बनावट की वजह से मेला देखने आए थे लेकिन इस दौरान उन्होंने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया. जानइए क्या है बाबा की अजब-गजब कहानी. 

अद्भुत लचीलापन और शारीरिक समस्या

बाबा के एक हाथ और एक पैर में हड्डियां नहीं हैं. इस अनोखी शारीरिक बनावट की वजह से बाबा अपने हाथ और पैर को इस तरह से मोड़ लेते हैं, जैसे कोई व्यक्ति रस्सी या फिर कपड़ा निचोड़ रहा हो. इतना ही नहीं, बाबा के इस प्रदर्शन को देखने के लिए दर्शकों से 20 रुपये का टिकट भी लिया जाता है. 

बाबा का जीवन और सफर

बाबा ने जानकारी देते हुए बताया कि उनका जन्म लगभग 50 साल पहले उत्तराखंड के हरिद्वार में हुआ था. बचपन से ही उनके एक हाथ और एक पैर में हड्डियां नहीं थीं, और तमाम डॉक्टरी इलाज के बावजूद भी उनकी यह समस्या ठीक नहीं हो पाई, न ही उनका कद बढ़ पाया. हालांकि, उनके परिवार में उनके एक भाई को भी यही शारीरिक समस्या की परेशानी है.  उन्होंने  आगे बताया कि उनके पिता का निधन हो चुका है, और उनकी मां और बहन उनके साथ रहती हैं. बाबा के मुताबिक, जब वे अपनी मां के गर्भ में थे, तब उनकी मां के पेट में एक खास तरह की गैस बन गई थी, जिससे उन्हें यह परेशानी हुई. 

बाबा ने कैसे तय किया मेले का सफर

बाबा पिछले 23 सालों से देश के विभिन्न शहरों में लगने वाले मेलों में जाते रहते हैं. लखनऊ, पटना, नोएडा और जयपुर जैसे शहरों के मेलों में उन्होंने प्रदर्शन किया है. परिवार वाले उन्हें बचपन से ही ‘बाबा’ कहकर बुलाते थे, और अब यही उनका नाम बन गया है. इस तरह, नोएडा के सेक्टर-21ए में आयोजित इस मेले में वे न सिर्फ अपनी अनोखी शारीरिक स्थिति से लोगों का ध्यान खींच रहे हैं, बल्कि अपनी आजीविका भी चला रहे हैं. 

Tags: Baba Life StoryDusshera FairNoida StadiumOne and half foot babauttar pradesh
