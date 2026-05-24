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चिढ़ और मन खुश करने के लिए लड़कियों की कमर पर कैंची से करता था वार, अब ‘साइको’ अकाउंटेंट का पुलिस निकालेगी भूत

Noida Psycho Man: उत्तर प्रदेश के नोएडा में पुलिस ने साइको अकाउंटेंट को गिरफ्तार किया है. जो चीढ़ और मन को खुश करने के लिए लड़कियों की कमर पर कैंची से हमला करता था.

By: Sohail Rahman | Published: May 24, 2026 1:11:14 PM IST

नोएडा में चिढ़ और मन को खुश करने के लिए लड़कियों की कमर पर कैंची से वार करता था युवक
नोएडा में चिढ़ और मन को खुश करने के लिए लड़कियों की कमर पर कैंची से वार करता था युवक


Noida Psycho Man Arrested: उत्तर प्रदेश के नोएडा से एक हैरान कर देने वाला सामने आया है. जहां एक साइको युवक लड़कियों की कमर पर कैंची से वार करता था. इस घटना के सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. बताया जा रहा है कि 2 युवतियों की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की तो तीन और पीड़िता सामने आईं. पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार आरोपी एक निजी कंपनी में अकाउंटेंट के तौर पर काम करता है. पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि वह युवतियों के प्रति चिढ़ की भावना और अपनी निजी संतुष्टि के लिए ये हरकतें करता था.

नोएडा के सेक्टर थाने की पुलिस के अनुसार, निजी फर्मों में काम करने वाली 2 युवतियां गुरुवार शाम को थाने पहुंचीं. उन्होंने पुलिस से शिकायत करते हुए बताया कि शाम लगभग 6:30 बजे जब वे अपने दफ्तर से घर पैदल जा रही थीं. तभी सेक्टर-56 इलाके में एक स्कूटर पर सवार एक व्यक्ति पीछे से उनके पास आया, किसी नुकीली चीज से उनकी कमर के नीचे वार किया और मौके से फ़रार हो गया. बताया जा रहा है कि आरोपी सफेद टीशर्ट पहला हुआ था. इन दोनों महिलाओं के साथ लगभग 10 मिनट के अंतराल में ये घटनाएं हुईं.

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पुलिस ने दोनों महिलाओं को अस्पताल में कराया भर्ती

पुलिस ने तत्काल प्रभाव से दोनों घायल महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराया और आरोपी की तलाश शुरू कर दी. सीसीटीवी फुटेज की जांट से आरोपी के स्कूटर का रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया, जिससे पुलिस उसे ट्रैक कर पाई. आरोपी की पहचान 26 वर्षीय अंकित वर्मा के रूप में हुई. वह गाज़ियाबाद के खोड़ा कॉलोनी इलाके में स्थित प्रगति विहार में एक किराए के मकान में अपने माता-पिता और पत्नी के साथ रहता है. आरोपी सेक्टर-62 में स्थित एक निजी कंपनी में अकाउंटेंट के तौर पर काम करता है; यह कंपनी मेडिकल डिवाइस बनाती है. पूछताछ के दौरान उसने स्वीकार किया कि उसने कई अन्य महिलाओं के साथ भी इसी तरह की हरकतें की हैं.

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अंकित का परिवार रह गया हैरान

जब पुलिस आरोपी के घर पहुंची तो अंकित की पत्नी और माता-पिता पूरा मामला सुनकर हैरान रह गए. उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अंकित ऐसी हरकतें कर सकता है, अंकित के पिता सेक्टर-58 इलाके में स्थित एक एक्सपोर्ट कंपनी में काम करते हैं. उन्हें भी बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उनके बेटे के मन में ऐसे परेशान करने वाले विचार चल रहे हैं. इस पूरे मामले पर पुलिस अधिकारियों का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि वे आरोपी की मानसिक स्थिति को बेहतर ढंग से समझने के लिए परिवार के सदस्यों से आगे भी पूछताछ करेंगे. पुलिस ने यह भी संकेत दिया कि वे उस कंपनी के कर्मचारियों से भी पूछताछ करने की योजना बना रहे हैं जहां आरोपी काम करता था.

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Tags: crime newsUP News
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