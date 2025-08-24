Home > उत्तर प्रदेश > UP News: बिजनौर के एक परिवार में आया तबाही का तूफान, पत्नी ने दी जान फिर पति-बेटा समा गए नदी में

UP News: दिल को दहला देने वाली यह खबर जनपद बिजनौर की है जहां BSF के एक जवान ने अपने डेढ़ साल के मासूम बेटे को गोद में लेकर गंगा नदी में छलांग लगा दी। जैसे ही, यह नजारा राहगीरों ने देखा तो उन्होंने फौरन ही शोर मचा दिया।

Published By: Srishti Sharma
Published: August 24, 2025 12:20:00 IST

विजय कुमार की रिपोर्ट, Uttar pradesh News: दिल को दहला देने वाली यह खबर जनपद बिजनौर की है जहां BSF के एक जवान ने अपने डेढ़ साल के मासूम बेटे को गोद में लेकर गंगा नदी में छलांग लगा दी। जैसे ही, यह नजारा राहगीरों ने देखा तो उन्होंने फौरन ही शोर मचा दिया। सूचना मिलते ही पुलिस, पीएसी और SDRF की टीम मौके पर पहुंची जिसके बाद चले सर्च ऑपरेशन में गोताखोर करीब 5 घंटे तक नदी में बाप-बेटे की तलाश करते रहे। हालांकि, अभी तक उनका कोई पता नहीं चल सका। 

बैराज के गेट नंबर 17 के पास से लगाई झलांग 

बिजनौर जनपद की दिल कों झकझोर देने वाली इस खौफनाक घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। जिसमें जवान दोपहर करीब 2 बजे अपने बेटे प्रणव के साथ बैराज पर जाते दिख रहा है पहले वह बेटे को पैदल लेकर जाता है बैराज के गेट नंबर 17 के पास पहुंचते ही वह बेटे को गोद में उठाता है और नदी में छलांग लगा देता है। 

पत्नी ने भी करी छलांग लगाने की कोशिश 

बिजनौर की इस खौफनाक घटना के बारे में जिस किसी ने भी सुना उसके होश उड़ गए इस खौफनाक और गमजदा खबर की एक और सच्चाई भी है जो इस दर्दभरी खबर की वजह है दरअसल इससे पहले 19 अगस्त को BSF जवान की पत्नी मनीषा ठाकुर ने भी बैराज के गेट नंबर 17 से ही छलांग लगाई थी। कूदने का समय भी लगभग सेम ही था 4 दिन से उसकी तलाश की जा रही है, लेकिन उसका भी कुछ पता नहीं चला है। नजीबाबाद के वेदविहार कॉलोनी में बीएसएफ जवान राहुल पत्नी मनीषा ठाकुर और बेटे प्रणव के साथ रहते थे राहुल अहमदाबाद में तैनात थे। 5 साल पहले राहुल ने मनीषा से लव मैरिज की थी शादी के बाद सब कुछ ठीक था साढ़े तीन साल बाद बेटे प्रणव डेढ़ साल का जन्म हुआ।

गेट नम्बर 17 के सामने मनीषा की चप्पल पड़ी थी

कुछ दिन पहले ही राहुल छुट्टी पर घर आए थे 19 अगस्त मंगलवार को राहुल का मनीषा से किसी बात को लेकर विवाद हुआ गुस्से में मनीषा बोली- मैं बैराज से कूद कर जान दे दूंगी इतना कहकर वह घर से निकल गईं पति भी उसके पीछे-पीछे निकला उनको आस-पास ढूंढा, लेकिन कहीं पता नहीं चला घर से 45 किमी दूर गंगा बैराज पर पहुंचे तो देखा गेट नम्बर 17 के सामने मनीषा की चप्पल पड़ी थी पति ने बैराज पर लगा सीसीटीवी चेक किया तो मनीषा गंगा में कूदते दिखी। 

चार दिन से चल रही थी मनीषा की तलाश

चार दिन से मनीषा की तलाश चल रही थी। SDRF की टीम तलाश कर रही है। शनिवार दोपहर राहुल बेटे को दवा दिलाने बिजनौर अस्पताल आए थे। दवा लेने के बाद वह सीधे बैराज पहुंचे गेट पर किराए की कार खड़ी कर दी और बेटे को गोद में लेकर बैराज की तरफ गए। दोपहर करीब 2 बजे बैराज पार करके मुजफ्फरनगर की पुलिस चौकी गए और दरोगा से पत्नी के बारे में पूछा वहां से लौटते वक्त गेट नंबर 17 से बेटे संग गंगा में छलांग लगा दी मोबाइल फोन उसने पुल पर ही छोड़ दिया।

