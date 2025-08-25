Home > उत्तर प्रदेश > Uttar Pradesh News: ललितपुर डीएम ने जनता की सुनीं समस्याएं, रविवार को लगाई अधिकारियों की अनोखी क्लास

Uttar Pradesh News: यूपी के ललितपुर में कार्य दिवस के दौरान लापरवाही बरतने और लोगों की समस्याओं को दरकिनार कर मौज काटने वाले अधिकारियों को लाइन पर लाने के लिए एक ललितपुर के जिलाधिकारी अमनदीप डुली ने अनोखी पहल की है,डीएम की इस अनोखी पहल से फरियादियों में काफी उत्साह भी देखने को मिला है।

Published By: Mohammad Nematullah
Published: August 25, 2025 08:32:37 IST

बृजेश पंथ की रिपोर्ट, Uttar Pradesh News: यूपी के ललितपुर में कार्य दिवस के दौरान लापरवाही बरतने और लोगों की समस्याओं को दरकिनार कर मौज काटने वाले अधिकारियों को लाइन पर लाने के लिए एक ललितपुर के जिलाधिकारी अमनदीप डुली ने अनोखी पहल की है,डीएम की इस अनोखी पहल से फरियादियों में काफी उत्साह भी देखने को मिला है। महीनों तक हाथ में फरियाद लेकर अधिकारियों के ऑफिस ऑफिस घूमकर हार तक जाने वाले फरियादियों के लिए डीएम की यह पहल ऑक्सीजन बनकर सामने आई है। वही लापरवाह और सरकारी कार्य और जनता की समस्याओं के प्रति उदासीन अधिकारियों को यह एक सबक साबित हुई है।

शिकायत कर्ताओं और संबंधित

दरअसल डीएम अमनदीप को ललितपुर जिले का जिलाधिकारी बने लगभग एक माह हो गया है । डीएम के समक्ष लगातार इसी शिकायत कर्ता सामने आए जो कई महीनों से अधिकारियों के चक्कर काट काट कर थक चुके है, शिकायतों के निस्तारण न होने से सरकार  प्रशाशन और जनता के बीच एक खाई बन गई,जिसे सही करने के लिए डीएम ने उन सभी फरियादियों की सूची बनाई जो महीनों से अधिकारियों की उदासीनता के चलते परेशान है चल रहे थे। संडे की छुट्टी के दिन डीएम ने उन सभी शिकायत कर्ताओं और संबंधित अधिकारियों को कलैक्ट्रेट सभागार में बुलाया जहां एक एक फरियादी की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारी को मौके पर समस्याओं का निस्तारण करने के आदेश दिए। इस दौरान लापरवाह अधिकारियों को फटकार मिली साथ ही आगे से जनता के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही मिली तो कड़ी कार्रवाई होगी।

डीएम ने लगाई दरबार

जनता दरबार में एक ऐसी महिला मिली जो एक पैर और एक हाथ से दिव्यांग थी,माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे,भाई ने घर पर कब्जा कर लिया,घर में बिजली का कनिष्क पीड़िता के नाम है लेकिन पिछले पांच वर्षों से युवती अंधेरे में रह रही है,साथ ही भाई और भाई के अत्याचारों की प्रताड़ना झेल रही थी,पांच वर्षों से युवती अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा रही थी लेकिन उसकी सुनवाई किसी अधिकारी ने नहीं की,आज डीएम अमनदीप ने महिला को बिजली दिलाने और भाई के अत्याचारों से निजात दिलाने के लिए पुलिस की टीम को महिला के साथ घर भेजा साथ ही पुलिस को चेतावनी दी कि यदि महिला किसी भी प्रकार की परेशानी हुई कड़ी कार्रवाई होगा।

डीएम  अमनदीप ने बताया

वही जिलाधिकारी अमनदीप ने बताया कि जनता की समस्याओं का अधिकारियों द्वारा सही ढंग से निस्तारण नहीं होना,उनकी समस्याओं को अधिकारियों द्वारा गंभीरता से नहीं लेने के चलते जनता और प्रशासन के बीच अविश्वास की एक बड़ी खाई बन गई है,जिसे दूर करने के लिए यह प्रयास किया जा रहा,धीरे धीरे फरियादियों की शिकायतों को गंभीरता से लेने और उनका निस्तारण किया जा रहा है,ताकि लोगों के बीच प्रशासन के प्रति विश्वास की भावना बढ़े वही लापरवाह अधिकारियों को जनता के प्रति उदासीन रवैया मिलने पर उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई भी लाई जाएगी ताकि शासन और सरकार की मंशा पूर्ण हो सबको उनका अधिकार मिल सके।

