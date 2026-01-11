Home > उत्तर प्रदेश > अब इंसाफ में नहीं होगी देरी, मेरठ अपहरण कांड का खुलासा, जाने यूपी पुलिस ने हरिद्वार से कैसे छुड़ाई लड़की

अब इंसाफ में नहीं होगी देरी, मेरठ अपहरण कांड का खुलासा, जाने यूपी पुलिस ने हरिद्वार से कैसे छुड़ाई लड़की

उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस (Meerut Police) को बड़ी सफलता मिली है. जहां, पुलिस ने हरिद्वार (Haridwar) से दलित युवती को बरामद (Dalit Girl Recovered) करने में सफलता हासिल की है.

By: DARSHNA DEEP | Published: January 11, 2026 3:18:02 PM IST

पुलिस ने मेरठ से दलित लड़की को हरिद्वार से बरामद करने में बड़ी सफलता हासिल की है
पुलिस ने मेरठ से दलित लड़की को हरिद्वार से बरामद करने में बड़ी सफलता हासिल की है


Yogi Government and Meerut Police: योगी सरकार की पुलिस ने मेरठ से दलित लड़की को उत्तराखंड के हरिद्वार से बरामद करने में बड़ी सफलता हासिल की है. इसके साथ ही मुख्य आरोपी पारस को भी मेरठ पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है. तो वहीं, पुलिस की कार्रवाई के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार ने विपक्षी दलों के आरोपों का अब एक बेहद ही कड़ा जवाब दिया है और यह संदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश में बिना किसी जातिगत भेदभाव के अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है. 

You Might Be Interested In

आखिर क्या है पूरा मामला?

दरअसल, उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक दलित लड़की के अपहरण और उसकी मां की हत्या के सनसनीखेज मामले में योगी सरकार की पुलिस ने कड़ा एक्शन लेते हुए कार्रवाई कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है. तो वहीं,  पुलिस ने अपहृत लड़की को सुरक्षित बरामद कर लिया है, जिससे इस मामले में राजनीति कर रहे विपक्षी दलों को कड़ा जवाब मिला है. 

प्रमुख घटनाक्रम और कार्रवाई

उत्तर प्रदेश पुलिस ने मेरठ से अपहृत दलित लड़की को उत्तराखंड के हरिद्वार से सकुशल बरामद किया है. इसके साथ ही, मुख्य आरोपी और हत्यारोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पुलिस ने बेहद सक्रियता दिखाई, जिससे अपराधी को भागने का एक बार भी मौका नहीं मिल सका. 

You Might Be Interested In

विपक्षी दलों को दिया मुंह तोड़ जवाब

इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने विपक्षी दलों को एक मुंह तोड़ जवाब दिया है. जिसपर सरकार ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि यह कार्रवाई साबित करती है कि बीजेपी के शासन में न्याय बिना किसी भेदभाव और जाति देखे किया जाता है. 

हत्या का रहस्य और क्या है कानून व्यवस्था?

तो वहीं, मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद फिलहाल, पुलिस दलित युवती की मां की हत्याकांड के पीछे रहस्यों और साजिशों का खुलासा करने में जुटी हुई है. इसके अलावा, उत्तर प्रदेश की सरकार ने सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से किए जा रहे हमलों का कड़ा जवाब देते हुए इसे ‘कानून के डंडे’ का कमाल बताया है. तो वहीं, मेरठ पुलिस की इस सफलता को प्रदेशभर में कानून-व्यवस्था और अपराधियों के बीच खौफ पैदा करने के उदाहरण के रूप में पेश किया जा रहा है.

You Might Be Interested In
Tags: Accused ArrestedDalit Girl AbductionMeerut Police Caseup governmentUP News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

नहीं देखी Priyanka Chopra की ये फिल्में, तो इस वीकेंड OTT...

January 10, 2026

बेचैन रातें, भारी असर: नींद पूरी न होने की अनदेखी...

January 10, 2026

हर लुक में हुस्न की मल्लिका लगती हैं Tamannaah Bhatia,...

January 10, 2026

“प्रोटीन और नमी: खूबसूरत और मजबूत बालों का सीक्रेट फ़ॉर्मूला”

January 10, 2026

सर्दी में शरीर को गर्म रखते हैं ये फूड्स, Rujuta Diwekar...

January 10, 2026

खाने-पीने के लिए दीवाने हैं Kartik Aaryan, चीट मील का...

January 10, 2026
अब इंसाफ में नहीं होगी देरी, मेरठ अपहरण कांड का खुलासा, जाने यूपी पुलिस ने हरिद्वार से कैसे छुड़ाई लड़की

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

अब इंसाफ में नहीं होगी देरी, मेरठ अपहरण कांड का खुलासा, जाने यूपी पुलिस ने हरिद्वार से कैसे छुड़ाई लड़की
अब इंसाफ में नहीं होगी देरी, मेरठ अपहरण कांड का खुलासा, जाने यूपी पुलिस ने हरिद्वार से कैसे छुड़ाई लड़की
अब इंसाफ में नहीं होगी देरी, मेरठ अपहरण कांड का खुलासा, जाने यूपी पुलिस ने हरिद्वार से कैसे छुड़ाई लड़की
अब इंसाफ में नहीं होगी देरी, मेरठ अपहरण कांड का खुलासा, जाने यूपी पुलिस ने हरिद्वार से कैसे छुड़ाई लड़की