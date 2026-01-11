अब इंसाफ में नहीं होगी देरी, मेरठ अपहरण कांड का खुलासा, जाने यूपी पुलिस ने हरिद्वार से कैसे छुड़ाई लड़की

Yogi Government and Meerut Police: योगी सरकार की पुलिस ने मेरठ से दलित लड़की को उत्तराखंड के हरिद्वार से बरामद करने में बड़ी सफलता हासिल की है. इसके साथ ही मुख्य आरोपी पारस को भी मेरठ पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है. तो वहीं, पुलिस की कार्रवाई के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार ने विपक्षी दलों के आरोपों का अब एक बेहद ही कड़ा जवाब दिया है और यह संदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश में बिना किसी जातिगत भेदभाव के अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है.

आखिर क्या है पूरा मामला?

दरअसल, उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक दलित लड़की के अपहरण और उसकी मां की हत्या के सनसनीखेज मामले में योगी सरकार की पुलिस ने कड़ा एक्शन लेते हुए कार्रवाई कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है. तो वहीं, पुलिस ने अपहृत लड़की को सुरक्षित बरामद कर लिया है, जिससे इस मामले में राजनीति कर रहे विपक्षी दलों को कड़ा जवाब मिला है.

प्रमुख घटनाक्रम और कार्रवाई

उत्तर प्रदेश पुलिस ने मेरठ से अपहृत दलित लड़की को उत्तराखंड के हरिद्वार से सकुशल बरामद किया है. इसके साथ ही, मुख्य आरोपी और हत्यारोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पुलिस ने बेहद सक्रियता दिखाई, जिससे अपराधी को भागने का एक बार भी मौका नहीं मिल सका.

विपक्षी दलों को दिया मुंह तोड़ जवाब

इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने विपक्षी दलों को एक मुंह तोड़ जवाब दिया है. जिसपर सरकार ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि यह कार्रवाई साबित करती है कि बीजेपी के शासन में न्याय बिना किसी भेदभाव और जाति देखे किया जाता है.

हत्या का रहस्य और क्या है कानून व्यवस्था?

तो वहीं, मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद फिलहाल, पुलिस दलित युवती की मां की हत्याकांड के पीछे रहस्यों और साजिशों का खुलासा करने में जुटी हुई है. इसके अलावा, उत्तर प्रदेश की सरकार ने सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से किए जा रहे हमलों का कड़ा जवाब देते हुए इसे ‘कानून के डंडे’ का कमाल बताया है. तो वहीं, मेरठ पुलिस की इस सफलता को प्रदेशभर में कानून-व्यवस्था और अपराधियों के बीच खौफ पैदा करने के उदाहरण के रूप में पेश किया जा रहा है.