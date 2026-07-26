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जॉइनिंग के लिए स्कूल पहुंची थीं शिक्षिका, कार्यालय में घुसते ही मैनेजर ने कर दिया कांड, स्कूल में मच गई चीख पुकार

UP Crime: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सरकारी सहायता प्राप्त गर्ल्स इंटर कॉलेज में जॉइनिंग के लिए आई शिक्षिका ने मैनेजर पर गंभीर आरोप लगाए हैं. जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है.

By: Sohail Rahman | Published: July 26, 2026 11:42:49 AM IST

उत्तर प्रदेश में जॉइनिंग के लिए आई शिक्षिका ने मैनेजर पर लगाए गंभीर आरोप
उत्तर प्रदेश में जॉइनिंग के लिए आई शिक्षिका ने मैनेजर पर लगाए गंभीर आरोप


UP Crime: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां एक सरकारी सहायता प्राप्त गर्ल्स इंटर कॉलेज के मैनेजर पर एक नवनियुक्त महिला शिक्षिका के साथ गलत व्यवहार करने और यौन संबंध बनाने के लिए दबाव डालने के गंभीर आरोप लगे हैं. शिक्षिका की शिकायत के आधार पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया. इस घटना के सामने आने के बाद अन्य महिला शिक्षिकाओं में भी आक्रोश फैल गया है.

पुलिस के अनुसार, शिक्षिका की हाल में ही नियुक्ति हुई थी. जिसके बाद वो प्रशासनिक कार्यालय में अपनी नियुक्ति की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए आई थी.

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कॉलेज के मैनेजर पर गंभीर आरोप

जब शिक्षिका अपनी नियुक्ति की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए आई थी तो कॉलेज के मैनेजर अरविंद कुमार ने अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए शिक्षिका पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डाला. शिक्षिका ने इस हरकत का विरोध किया और बाद में पूरी घटना की सूचना पुलिस को दी. शिक्षिका की शिकायत के आधार पर नई मंडी थाने में एफआईआर दर्ज की गई. जांच शुरू होने के बाद पुलिस ने शनिवार को आरोपी मैनेजर अरविंद कुमार को गिरफ्तार कर लिया.

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सीओ ने की पुष्टि

सीओ सुनील कुमार ने मामले की जानकारी की पुष्टि की है. पुलिस ने बताया कि शिकायत में लगाए गए आरोपों के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है. इस पूरे मामले पर पुलिस अधिकारियों का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि मामले की गहन जांच चल रही है और शिकायत में लगाए गए सभी आरोपों की पड़ताल की जाएगी. जांच के दौरान जुटाए गए सबूतों का विश्लेषण किया जाएगा और संबंधित लोगों के बयान दर्ज किए जाएंगे. इसके अलावा, पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी.

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Tags: crime newsUP News
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